شکست ایران برابر ایتالیا در پایان نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که از ساعت 17(به وقت تهران) در سالن "نیلسن نلسن" شهر ریودوژانیرو برزیل و به قضاوت " اسکات کیدسون " از اتریش آغاز شده است، تیم فوتسال کشورمان در پایان نیمه نخست برابر ایتالیا با نتیجه 3 بر 2 تن به شکست داد.

مسعود دانشور(11) و ابراهیم مسعودی(13) برای تیم فوتسال ایران گلزنی کردند. همچنین گرانا(1 و 9) و نورا(14) گل های تیم ایتالیا را به ثمر رساندند. ضمن اینکه در دقیقه 10 این دیدار، داور مسابقه به آسیس بازیکم ایتالیا کارت زرد نشان داد.

شاگردان حسین شمس برای صعود به مرحله بعدی این رقابت ها تنها به پیروزی در این دیدار نیاز دارند و هر نتیجه دیگری زمینه صعود ایتالیا به دیدار نیمه نهایی این مسابقات را رقم می زند.

در دیگر دیدار همزمان این گروه تیم فوتسال برزیل میزبان مسابقات در پایان نیمه نخست با نتیجه 4 بر 2 تیم اوکراین را شکست داده است.