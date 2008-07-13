شیوه های درست مصرف آب باید فرهنگ سازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی عصریکشنبه در دیدار با اعضای شورای هماهنگی صنعت آب و برق این استان افزود: برای رفع مشکلات موجود و جلوگیری از هدررفتن آب، باید روشهای مصرف آب اصلاح شود.

وی اظهار داشت: مسئولان بخش آب باید آموزه های دینی را درباره این مایه حیاتی با شیوه های نوین به افکار عمومی منتقل کنند.

وی خاطرنشان کرد: بهترین شیوه برای مصرف بهینه آب، شیوه خود کنترلی است که باید جدی گرفته شود.

به گفته آیت الله نورمفیدی، متولیان امر برای فرهنگ سازی و ارایه آموزشهای لازم درباره مصرف و مدیریت بر آب تلاش بیشتری کنند.

نماینده ولی فقیه در گلستان بیان داشت: مصرف بدون معیار آب نادرست و غیر شرعی بوده و خدواند نیز در قرآن مسرفین را برداران شیطان نامیده است.

طبق اعلام مسئولان شرکت آب و فاضلاب گلستان، سرانه مصرف روزانه آب در استان بیش از استاندارد کشوری است.

