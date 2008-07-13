کمیسیون مدیریت و تشکیلات شورای پیشبرد و ارتقاء حوزه های علمیه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نهمین جلسه کمیسیون مدیریت و تشکیلات شورای ارتقا و پیشبرد حوزه های علمیه کشور روز گذشته 22 تیر در مرکز انجمن های علمی حوزه با حضور اعضا تشکیل شد.

حجت الاسلام امینی مسئول دبیرخانه شورای عالی، ساجدی نماینده مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران، علم الهدی نماینده مرکز مدیریت حوزه های علمیه برادران، حجت الاسلام مومنی نماینده جامعه المصطفی العالمیه، حجت الاسلام نظرزاده نماینده دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه، حجت الاسلام قاسمی نماینده مجمع نمایندگان طلاب، حجت الاسلام بهجت پور و سید علی عماد نمایندگان شورای پیشبرد، حجت الاسلام اسکندری نماینده دبیرخانه شورای عالی، حجت الاسلام گنابادی نژاد نماینده حوزه علمیه خراسان و حجت الاسلام لطفی اعضای این کمیسیون را تشکیل می دهند.

بررسی مشکلات و ارائه راهکارها به شورای پیشبرد و ارتقای حوزه های علمیه مهمترین برنامه های کمیسیون های شورای پیشبرد و ارتقای حوزه های علمیه را تشکیل می دهد.