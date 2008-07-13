کانون فرهنگی خانواده با هدف تحکیم بنیان این نهاد در هرمزگان ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمد حسن پروار بعد از ظهر امروز در نشست کارگروه بانوان و خانواده استانداری هرمزگان اظهار داشت: آمار طلاق در هرمزگان بواسطه تاکید جدی خانواده ها بر نقش ارزشها در زندگی فردی از رشد پایینی برخوردار است و باید با آموزشهای گسترده و تلاش در جهت تحکیم بنیان خانواده زمینه را برای شکل گیری خانواده هایی سالم و پوینده در جامعه فراهم کنیم.

وی گفت: تشکیل کانون رهنگی بانوان استانداری هرمزگان با هدف تمرکز فعالیت ها در ساز و کاری معین با بهره گیری از توانمندیهای استانی صورت می گیرد و بزودی با پایان مراحل احداث ساختمان آن شاهد تشدید فعالیت ها در این بخش خواهیم بود.

پروار به لزوم برنامه ریزی گسترده جهت بهره گیری از حضور و مشارکت بیش از 300 هزار بانوی روستایی اشاره کرد و افزود: آگاهی دادن قبل از ازدواج در مناطق کمتر برخوردار استان به عنوان یک موضوع جدی می بایست مورد توجه قرار گیرد و در این مسیر می توان از سرمایه های بخش خصوصی در حوزه آموزش و ارتقا سطح فرهنگی جامع های هدف بهره برداری کرد.

در بخش دیگری از نشست معظمی گودرزی مدیر کل امور بانوان استانداری هرمزگان به ارائه گزارشی در خصوص کارهای صورت گرفته در حوزه امور بانوان استان پرداخت و گفت: با پایان مرحله اجرایی ساختمان مرکز فرهنگی بانوان دهها کانون تخصصی در این مرکز راه اندازی می شود که هر کدام از آنها در زمینه های خاص مهارتی و آموزش اطلاعرسانی تخصصی می کنند.

وی افزود: کانون اشتغالزایی، قرآن، فناوری و اطلاعات، آموزش های فنی و حرفه ای، پژوهشی زنان، مشاوره های بهداشی، درمانی، حقوقی و روانشناسی از جمله کانونهای فعال در بدنه کانون فرهنگی بانوان خواهند بود.

گودرزی اظهار داشت: مراحل اجرایی ساختمان این کانون در زمینی به مساحت 4 هزار مترمربع در بندرعباس ساخته می شود و تاکنون بیش از 80 درصد نیز رشد داشته است.

مدیر کل امور بانوان استانداری هرمزگان به میزان اعتبارات تخصیصی به این کانون طی سالهای مختلف جهت اتمام کار احداث ساختمان اشاره کرد و گفت: در سال 79 کار احداث این پروژه با بودجه 400 میلیون ریالی آغاز شد و در سال 84 اعتباری بیش از یک میلیارد و 159 میلیون ریال از محل اعتبارات مصوب سفر رییس جمهور اختصاص یافت و با تخصیص 880 میلیون ریال در سال 85 کار بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است که بزودی با اتمام کار آز آن بهره برداری خواهد شد.

وی عنوان کرد: طبقه دوم این ساختمان به نمایشگاه ویژه و دائمی مطلع عشق با محوریت آموزش قبل از ازدواج و آگاهی بخشی در این حوزه اختصاص دارد.