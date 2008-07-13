پیشنهاد رئیس جمهوری یمن برای برگزاری گفتگوی ملی فلسطینیان در قطر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، گروههای لبنانی درماه مه گذشته در شهر دوحه جلسات گفتگوی ملی خود را برگزار کردند که در نهایت به توافقنامه دوحه برای حل اختلافات منجر شد.

علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن در پی دیدار خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در شهر صنعا گفت که وی و مشعل بر اهمیت تقویت وحدت فلسطین، برچیدن اختلافات داخلی و برقراری آشتی ملی میان جنبش های فتح و حماس در راستای پرکردن شکاف درصفوف ملی فلسطین تاکید کرده است.

وی افزود: همانطور که قطر در پرکردن شکاف میان گروهها و نیروهای سیاسی لبنان موفق بود، امیدواریم که این کشور میزبان نشست داخلی فلسطینی ها بوده و در آن هم موفق باشد.

رئیس جمهوری یمن افزود: ما از حامیان برگزاری این نشست در دوحه خواهیم بود و به تماس های خود با ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و مسئولان عربستان، مصر، سوریه، سودان، قطر و سایر کشورهای عربی و عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب برای کمک به تلاش های صورت گرفته به منظور پرکردن شکاف داخلی در فلسطین ادامه خواهیم داد.

وی تاکید کرد که اختلافات داخلی در میان فلسطینی ها به منافع و مسئله عادلانه آنها لطمه وارد می کند.

علی عبدالله صالح گفت: ما گزارش هیئت حماس را درباره وضعیت فلسطین بویژه در نوار غزه و درد و رنج مردم ناشی از محاصره ظالمانه اسرائیل را شنیدیم و جهان عرب نباید همچنان تماشاگر باشد زیرا ملت فلسطین از این مشکلات رنج می برد و باید راهی برای مقابله با آن یافت.