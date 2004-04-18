۳۰ فروردین ۱۳۸۳، ۱۳:۲۸

پيش بيني وضع هواي كشور طي 24 ساعت آينده

سازمان هواشناسي آسماني صاف تا قسمتي ابري به تدريج از اواخر وقت همراه با افزايش ابر را براي تهران و بسياري از شهرهاي كشور پيش بيني مي كند .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سازمان هواشناسي هواي استانهاي آذربايجان شرقي و غربي ، زنجان و كردستان صاف تا قسمتي ابري به تدريج با افزايش ابر و بارش پراكنده برف و باران ، هواي استانهاي اردبيل ،  گيلان ، مازندران و گلستان صاف تا قسمتي ابري پيش بيني مي شود .

هواي استانهاي يزد ، كرمان ، هرمزگان ، نواحي شمالي استان سيستان وبلوچستان و شهرهاي جنوبي استان خراسان صاف تا كمي ابري  در برخي ساعات با وزش باد ، هواي استانهاي كرمانشاه ، همدان ، خراسان ، مركزي ، ايلام ، لرستان و چهارمحال و بختياري صاف تا قسمتي ابري به تدريج از اواخر وقت با احتمال بارش پراكنده باران همراه خواهد بود .

آسمان استانهاي تهران ، قزوين و  قم صاف تا قسمتي  ابري به تدريج از اواخر وقت همراه با افزايش ابر پيش بيني مي شود .

به گزارش اين سازمان دماي هواي امروز تهران در گرمترين ساعات به 18 درجه سانتيگراد بالاي صفر رسيده است .  

