محمد میرکیانی مدیر گروه کودک شبکه اول سیما در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مجموعه 100 قسمتی "دنیای کتاب" قرار است در قالب پویانمایی و درباره ادبیات کهن و عامیانه ایران از شبکه یک پخش شود.

وی افزود: ساخت این مجموعه طی ماه های آتی به اتمام می رسد اما تصمیم گرفته ایم پخش مجموعه را با احترام به جایگاه فرهنگی کتاب در آبان ماه و همزمان با هفته کتاب شروع کنیم.

این نویسنده کودک و نوجوان اضافه کرد: طی این برنامه، فرهاد حسن زاده و سید علی کاشفی خوانساری (از نویسندگان حوزه کودک) به عنوان کارشناس در هر قسمت به معرفی یک کتاب می پردازند.

به گفته وی، مجموعه تلویزیونی "دنیای کتاب" نخستین برنامه با موضوع کتاب به شکل مدرن است که با فرمت رایانه ای در معرض دید مخاطبان کودک و نوجوان قرار می گیرد.

میرکیانی در ادامه خاطرنشان کرد: این برنامه با هدف ایجاد توجه در کودکان و نوجوانان به کتاب و کتابخوانی ساخته می شود. در این برنامه 50 کتاب کودک و 50 کتاب نوجوان معرفی می شود.

مجموعه 100 قسمتی "دنیای کتاب" قرار است هر روز به مدت پنج دقیقه در برنامه کودک و نوجوان شبکه اول سیما پخش شود. محمد میرکیانی طراح، فهیمه کیوان نویسنده و لیدا عبدالمنافیان تهیه کننده این برنامه است.