۳۰ فروردین ۱۳۸۳، ۱۳:۵۸

معاونت درمان دانشكده علوم پزشكي استان قم:

سازمان‌هاي بيمه‌گر به بيمارستان‌هاي قم 15ميليارد ريال بدهي دارند

معاون درمان دانشكدة علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان از بدهي 15 ميليارد ريالي سازمان‌هاي بيمه‌گر به بيمارستان‌هاي قم خبر داد.

دكتر ايراني‌خواه در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاري مهر در قم گفت: سازمان‌هاي بيمه خدمات درماني و تأمين اجتماعي استان جمعاً مبلغ 15 ميليارد ريال به بيمارستان‌هاي قم بدهكار هستند.

وي افزود: بيشتر اين بدهي متعلق به سازمان خدمات درماني و مربوط به نيمه دوم سال 82 و يك ماهة نخست سال جاري است.

دكتر ايراني‌خواه تأكيد كرد: به جز حقوق پرسنل كه رديف مشخصي دارد، بقيه هزينه‌ها از جمله كارانه و پاداش كاركنان از محل درآمد‌هاي بيمارستان تأمين مي‌شود و با توجه به عدم پرداخت بدهي سازمان‌هاي مذكور، بيمارستان‌هاي قم به پزشكان، پرسنل و برخي دستگاهها بدهكار است.

شايان ذكر است دكتر قدير معاون درمان سازمان تأمين اجتماعي استان قم نيز در همين رابطه به خبرنگار ما گفت: بخشي از طلب بيمارستان‌هاي قم مربوط به سازمان تأمين اجتماعي است و خوشبختانه ما توانسته‌ايم با هماهنگي‌هاي لازم بدهي‌هاي خود را تا بهمن‌ماه پرداخت كنيم.

وي در خصوص علت به وجودآمدن اين مشكل گفت: مجلس براي پرداخت اين بدهي‌ها اجازة برداشت از محل ذخيره ارزي را به دولت داده است اما سازمان مديريت و برنامه‌ريزي همكاري لازم را نداشته است.
کد مطلب 71606

