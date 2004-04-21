مشكل سد كارون 3 همچنان ادامه دارد

عمليات اجرايي بزرگترين طرح سدسازي كشور درپي اقدام شهرداري ايذه در مسدود كردن حسابهاي بانكي سد كارون 3 در دي ماه سال گذشته با مشكل مواجه شد.

با وجود اينكه در اين روزها اخباري از روند پيشرفت فيزيكي يكي از بزرگترين سدهاي كشور با سرمايه گذاري حدود هفت هزار ميليارد ريال و مشكلات موجود شهرداري شهرستان ايذه در استان خوزستان با شركت توسعه منابع آب ونيروي ايران منتشر نشده ، اما اخبار رسيده از ادامه درگيري شركت توسعه منابع و نيروي ايران با شهرداري ايذه براي پرداخت 9/1 ميليارد تومان عوارض حكايت دارد.

مجري طرح سد كارون 3 در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي مهر در اين باره گفت: مشكلات موجود در سر راه ادامه ساخت سد كارون 3 همچنان ادامه دارد.

وفا تابش افزود: شهرداري ايذه در چند ماه گذشته به روشهاي مختلف مانع از ادامه عمليات اجرايي سد كارون3 شده است.

اين درحالي است كه به گفته معاون حقوقي ، مجلس و پشتيباني وزير نيرو با توقف اجراي اين طرح روزانه پنج ميليارد ريال به سرمايه هاي ملي ضرر وارد مي شود.

جواد امام معتقد است تفكر بخشي نگري باعث مي شود سرمايه گذاران ديگر رغبتي به سرمايه گذاري براي طرحهاي عمراني و توسعه اي نداشته باشند.

طرح عظيم سد كارون 3 با حجم مخزن سه ميليارد متر مكعب و ظرفيت نيروگاهي دوهزار مگاوات تاكنون بيش از 90 درصد پيشرفت فيزيكي داشته است.



