شش هزار معلول ایلامی تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گرفتند

ملوس نادری در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: این تعداد افراد از خدمات جراحی تا سقف 10 میلیون ریال، وسایل کمک توانبخشی، تجهیزات طبی معلولان و سایر خدمات درمانی این بیمه استفاده می کنند.

وی افزود: طرح بیمه تکمیلی معلولان در اسفندماه سال گذشته آغاز شده است و تعداد شش هزار نفر از معلولان استان تا بحال تحت پوشش این بیمه قرار گرفته اند.

این مسئول با اشاره به اینکه اجرای این طرح نقش مهمی در ارئه خدمات مطلوب و مناسب به معلولان دارد خاطر نشان کرد: امیدواربم این بیمه پاره ایی از مشکلات معلولان استان ایلام را حل کند.

نادری یادآور شد: در سال جاری هزار و 206 نفر از معلولان پشت نوبت بهزیستی، تحت پوشش خدمات مستمری بگیر این نهاد قرار گرفته اند.

این مسئول اضافه کرد: این تعداد افراد در سالهای قبل بدلیل محدودیتهای اعتباری پشت نوبت قرار داشتند که امسال تحت پوشش قرار گرفتند.

از مجموع 11 هزار نفر از معلولان استان ایلام هفت هزار نفر تحت پوشش خدمات حمایتی سازمان بهزیستی هستند.