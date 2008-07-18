راهکارهای وزارت نیرو برای تضمین خرید برق نیروگاه های خصوصی

محمدعلی وحدتی در گفتگو با مهر در خصوص خرید تضمینی برق نیروگاه های بخش خصوصی گفت: وزارت نیرو در قالب قراردادهایی، برق تولیدی نیروگاه های خصوصی را از سرمایه گذاران به صورت تضمینی خریداری می کند که قیمت هر کیلووات ساعت برق بسته به نوع نیروگاه و میزان سرمایه گذاری صورت گرفته در آنها متفاوت است.

مدیرعامل توانیر افزود: این قیمتها براساس تفاهمات ابتدایی صورت گرفته از سوی وزارت نیرو با بخش خصوصی پرداخت می شود و البته نرخ در ابتدا در قالب قراردادی طولانی مدت مشخص شده و البته در سنوات بعد با فرمولی نرخ تعدیل و افزایش می یابد.

وی تصریح کرد: این امر طبق آئین نامه مصوب هیئت وزیران در بند ب تبصره 25 قانون برنامه چهارم صورت می گیرد که براساس آن نرخ خرید برق نیروگاه ها مشخص و فرمولهای لازم برای تعدیل این نرخ در سنوات بعد تعیین شده است.

وحدتی گفت: از سوی دیگر روشهای مختلفی برای فروش برق توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی در نیروگاه ها وجود دارد که یک راه آن خرید و فروش در بازار برق است که سرمایه گذار می تواند به صورت رقابتی برق تولیدی نیروگاه خود را به فروش رساند.

وی اظهار داشت: در این شرایط بازار در هر ساعت، براساس قیمتهای پیشنهادی از پایین ترین سطح قیمت، برق را خریداری می کند، در این شرایط هر کسی می تواند نیروگاهی را احداث کرده و برق تولیدی آن را در بازار به صورت رقابتی بفروشد، این خود یک تضمین است چرا که همواره مشتریانی برای خرید این برق وجود دارند.

مدیرعامل توانیر افزود: راه سومی نیز وجود دارد و آن این است که سرمایه گذار، نیروگاهی احداث و برق تولیدی را به هر کارخانه یا متقاضی ثالثی به جز وزارت نیرو بفروشد، مثلا سرمایه گذار می تواند برای فروش برق خود در نقطه ای دیگر با کارخانه ای قرارداد بسته و برق خود را بفروشد.

وی ادامه داد: در این شرایط وزارت نیرو شبکه های انتقال خود را در اختیار سرمایه گذار قرار می دهد تا برق تولیدی خود را از نیروگاه به دوردست ترین نقطه منتقل کند، در این شرایط وزارت نیرو انتقال برق را تضمین و تنها مبلغ اندکی را به عنوان حق ترانزیت برق از سرمایه گذار دریافت می کند.

وحدتی گفت: هزینه انتقال براساس فرمول خاصی محاسبه شده و از سرمایه گذار اخذ می شود.

این مقام مسئول در وزارت نیرو تاکید کرد: با این شرایط هیچ جای نگرانی برای سرمایه گذار بابت خرید برق تولیدی خود وجود ندارد و باید با اطمینان گفت که سرمایه گذاری بخش خصوصی در برق سودآوری بسیاری را برای سرمایه گذار به همراه خواهد داشت چرا که برق همواره خریدارانی، آماده دارد و پیش بینی می شود اگر این مراحل واگذاری به خوبی انجام شود استقبال بخش خصوصی بسیار مطلوب باشد.

وی با اشاره به رشد ده درصدی مصرف برق در کشور در هر سال گفت: این میزان رشد عدد کمی نیست و سرمایه گذاران باید به این نکته دقت داشته باشند.