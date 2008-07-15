60 مسجد میزبان معتکفین استان سمنان

حجت الاسلام علی شکری در گفتگو با خبرنگار مهر در شاهرود گفت: اشتغال انسان به کار و زندگى و مسئولیتهای اجتماعى، گاهى موجب غفلت مى‏شود و توجه به کار، گاه انسان را از توجه به هدف باز مى ‏دارد و سبب مى ‏شود وظیفه بزرگ یاد خدا و توجه به خود سازى، مبداء و منتهاى هستى فراموش شود، در این میان اعتکاف، آب حیات بخش در کویر غفلتهاست.

وی تصریح کرد: غفلت از خود و خداى خود، بستر مرگ ارزشهاى انسانى و نقطه سقوط از پایگاه بلند خردورزى و عشق عرفانى و عامل پیوستن به زندگى پست و حیوانى است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان اعتکاف را بستر مناسب اندیشه، تفکر و خردورزى دانست و گفت: اعتکاف، تلاشى است ‏براى اینکه انسانهاى فرو رفته در غرقاب روزمر‏گى‏ها از فضاى پر التهاب روزانه به سوى‏"خویش‏"و"خداى خویش‏" باز گردند.

حجت الاسلام علی شکری گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی و از سال 1374 تلاشهای گسترده ای بمنظور احیاء این سنت عبادی از سوی سازمان تبلیغات اسلامی صورت گرفته و طی سالهای اخیر شاهد نتایج مثبت عملکرد این سازمان و خیل مشتاقان برای انجام مراسم اعتکاف هستیم.

به گفته وی، بر اساس آمار سال گذشته بیش از هشت هزار و 500 هزار نفر در مراسم اعتکاف شرکت کردند که 75 درصد آنها نوجوانان و جوانان بودند.