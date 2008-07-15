برای لغو 15 روز دوم تعطیلات تابستانی مجلس تلاش می کنیم

سید جلال یحیی زاده عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هشتم که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد بیان داشت: اگر بخواهیم محتاطانه به آِئین نامه داخلی مجلس نگاه کنیم می بینیم که با توجه به شرایط فعلی یعنی انباشته شدن انبوه کارهای مجلس، سوالات و تذکرات و دیگر برنامه های نظارتی به هیچ وجه تعطیل کردن 15 روزه مجلس به بهانه سر زدن به حوزه انتخابیه قانونی نیست.

نماینده مردم تفت و میبد در خانه ملت یادآور شد: نمایندگان دوره هشتم برای تبلیغات انتخاباتی تا چند ماه قبل در اکثر نقاط حوزه های انتخابیه خود حضور داشته اند بنابراین با مشکلات حوزه های انتخابیه خود به خوبی آشنایی دارند ، به همین دلیل نباید به عنوان رسیدگی به مشکلات حوزه انتخابیه کار نظارتی مجلس تعطیل شود.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس هشتم ادامه داد : در دوره جدید روزهای کاری مجلس از سه روز به دو روز کاهش یافته و این هم کاری خلاف قانون است چون نمایندگان دوره هشتم الان تازه نفس هستند و دوست دارند به مشکلاتی که در تبلیغات برای رفع آن قول داده اند رسیدگی کنند اما از طرفی به دلیل کاهش روزهای برگزاری جلسات علنی و از طرف دیگر به دلیل تعطیلات مکرر مجلس، نمایندگان ازبرنامه ها عقب هستند.

یحیی زاده اضافه کرد: مجلس در ایام آتی علاوه بر موضوعات عادی خود برنامه ها ویژه ای ازجمله انتخاب 3 وزیر را در دستور کار دارد و بحث رسیدگی به برنامه پنجم توسعه نیز باید در نهاد قانونگذاری مطرح شود بنابراین تعطیلات مکرر و کم بودن روزهای جلسات علنی باعث می شود مجلس در انجام این کارها با مشکل مواجه شود.

این نماینده مجلس افزود: مجلس هر یک ماه یک هفته هم تعطیلات سر زدن به حوزه های انتخابیه دارد که در ماه های اولیه کار مجلس حتی این تعطیلی هم ضروری نیست چون آنچنان که گفته شد نمایندگان به خوبی مشکلات حوزه های انتخابیه خود را می دانند و اینک زمان آن است که با وقتگذاری در صحن علنی به مشکلات رسیدگی شود و لازم نیست ما هر هفته به حوزه انتخابیه یابیم و ببینیم آنجا چه مشکلاتی دارد.

وی در پایان اظهار داشت: البته قرار بود مجلس یک ماه تعطیلی تابستانی داشته باشد که این موضوع مضرات بیشتری داشت چون مجلس یک ماه از نظارت باز می ماند و اینک به نظرم همین دو هفته تعطیلات کفایت می کند و ضرورتی برای تعطیلات 15 روزه دوم نیست و سعی می کنیم آن تعطیلات لغو شود.