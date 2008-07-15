دعا می کنم امام رضا (ع) به پیدا شدن همسرم کمک کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های آمریکایی، کریستین لوینسون همسر ماموری که از مارس سال 2007 میلادی مفقود شده ، اعلام کرد که در دیدارهای گذشته خود از ایران به او قول داده شده تمام تلاشها برای تحقیق و پیگیری برای یافتن این مامور آمریکایی به کار گرفته می شود و در صورتی که به نتیجه ای برسند ؛ وی را در جریان خواهند گذاشت.

وی ضمن ابراز نگرانی از وضعیت مزاجی همسر خود ابراز امیدواری کرد که دوباره طی یکی دو ماه آینده به ایران سفر کند، اما تاریخ آن را قطعی ندانست .



لوینسون اظهارداشت در صورت سفر به ایران از شهرهای مشهد، تهران، کیش، گچساران، و بندر عباس دیدن خواهد کرد و در تهران هم با برخی مقامهای ایرانی گفتگو خواهد کرد. او گفته در مشهد از امام رضا(ع) امام هشتم شیعیان خواهد خواست به پیدا شدن و آزادی همسرش کمک کند.

رویترز نیز در گزارشی از این ماجرا از سفر احتمالی این شهروند آمریکایی به ایران در آینده خبر داد.

این شهروند آمریکایی گفته است خبر بدی درباره همسرش نشنیده و بر این باوراست که اگر اتفاق بدی برای او افتاده بود؛ تاکنون چنین خبری به آنها می رسید.



ادعای وجود این تبعه آمریکایی در ایران درحالی همچنان تکرار می شود که شبکه فاکس نیوز اردیبهشت سال گذشته تصریح کرده بود مامور سابق اف بی آی به آمریکا که آمریکایی ها ادعا می کردند در ایران ناپدید شده است؛به وطنش بازگشته است.



مقامهای آمریکایی بدون ارائه دلیل و مدرک مدعی شده بودند که این مامور در ایران مفقود شده است.

بر اساس گزارش مهر ، ایران در همان زمان که مقامهای آمریکایی جوسازی ‌های گسترده ‌ای را در این زمینه به راه انداخته بودند، تاکید کرد که هیچ دلیل و مدرکی مبنی بر این که این مامور آمریکایی وارد ایران شده باشد، وجود ندارد.

جالب اینکه شبکه تلویزیونی فاکس نیوز در گزارش سال گذشته خود با تکرار برخی ادعاهای قبلی مقامهای واشنگتن در این زمینه، مدعی شد: مامور سابق پلیس فدرال آمریکا که در ایران مفقود شده بود، به آمریکا بازگشته است.

این شبکه تلویزیونی افزود: رابرت لوینسون اکنون در اختیار مقامهای آمریکایی قرار گرفته است.

یادآور می شود "شون مک کور مک" سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در تاریخ 14 فروردین ماه 86 ادعا کرده بود : یکی از کارمندان سابق اف.بی.آی که به منظور انجام کارهای تجاری به ایران سفر کرده بود؛ در جنوب این کشور مفقود شده و خانواده و کارفرمای وی نیز از وضعیتش بی اطلاع هستند.