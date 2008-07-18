کلیات اشعار شمس لنگرودی مجوز گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب یکی از مجلدهای مجموعه آثار شاعران معاصر ایران به شمار می رود که تاکنون کلیات اشعار نادر نادرپور، احمد شاملو، نصرت رحمانی، جواد مجابی و... از این مجموعه به چاپ رسیده است.

مجموعه آثار شمس لنگرودی دربرگیرنده 9 دفتر قبلی اوست که طی سال های گذشته منتشر شده است. "ملاح خیابان ها"، "53 ترانه عاشقانه"، "باغبان جهنم"، "نت هایی برای بلبل چوبی" و... از جمله اشعار موجود در این کتاب اند.

به گفته شمس سه قطعه شعر این کتاب به صلاحدید وزارت ارشاد حذف شده است که شعر "دیر آمدی موسی / دوره اعجازها گذشته است / عصایت را به چارلی چاپلین هدیه کن..." یکی از اشعار حذف شده آن است.

این شاعر در حال حاضر به نگارش یک اثر تحقیقی درباره تاریخچه رباعی و رباعی سرایان در ایران مشغول است.