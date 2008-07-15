۲۵ تیر ۱۳۸۷، ۱۱:۵۷

پنج میلیون نفر در کشور تحت حمایت کمیته امداد هستند

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیرکل حراست کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور گفت:‌ پنج میلیون نفر در کشور تحت حمایت کمیته امداد هستند و همین تعداد نیز به صورت موردی از حمایت های این نهاد بهره مند می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در شاهرود، علی محمد ذوالفقاری، صبح امروز در آیین تودیع و معارفه رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شاهرود هدف کمیته امداد را حرکت راهبردی بر اساس راهبردهای دشمن ذکر کرد و افزود: امروز هدف اصلی دشمن ایجاد نارضایتی در بین مردم نسبت به نظام جمهوری اسلامی و تشکیل انقلاب مخملی است.

وی تصریح کرد: کمیته امداد امام خمینی (ره) برای تامین رضایتمندی مردم و افزایش دلدادگی آنان به انقلاب در صحنه است و برای کاهش فقر و آسیبهای اجتماعی به همدلی و همگرایی تمامی نهادها نیاز دارد.

ذوالفقاری توجه به خدمات مشاوره ای و عمق بخشیدن به خدمات فرهنگی را اصلی ترین نیاز خانواده های تحت پوشش کمیته امدام امام خمینی (ره) ذکر کرد.

مدیرکل حراست کمیته امداد امام خمینی (ره) در ادامه بیان داشت: برای رسیدن به این امر ‌به بومی کردن سیاستها و به کارگیری تمامی امکانات موجود شهر برای مشارکت گسترده مردم نیاز است.

