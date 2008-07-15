رفت وآمدهای مشکوک نظامیان آمریکایی به محل استقرار منافقین در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی "الجوار"، منابع خبری عراقی اعلام کردند : درحالی که زمان تحویل کنترل پادگان اشرف محل استقرار اعضای گروهک تروریستی منافقین به ارتش عراق نزدیک می شود؛ نظامیان آمریکایی مستقر در عراق شروع به انتقال محموله هایی با محتویات نامعلوم از این پادگان کردند.

به گفته این منابع ، نظامیان آمریکایی شبانه این محموله ها را با کامیونهای سرپوشیده انتقال می دهند.

در ادامه این خبر آمده است : نظامیان اشغالگر آمریکایی این محموله ها از پادگان اشرف واقع در شهر الخالص به پادگان آمریکایی واقع در شهر البلد انتقال می دهند.

پادگان اشرف در استان دیاله در شمال عراق واقع شده است که اعضای گروهک تروریستی منافقین در این پادگان مستقر هستند.

این درحالی است که روزگذشته همین پایگاه خبری اعلام کرد : کنترل پادگان اشرف به ارتش عراق واگذار شد.

پیش از این دولت بغداد خواستار اخراج اعضای این گروهک از خاک عراق شد.

بغداد علت این درخواست خود را اینگونه عنوان کرد که اعضای گروهک تروریستی منافقین جنایتهای زیادی را بر ضد ملت عراق در زمان رژیم سابق بعث و همچنین بعد از آن یعنی در دوره اشغال این کشور مرتکب شده است.