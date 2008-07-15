به گزارش خبرنگار مهر، امیر میقانی فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که در مراسم تقدید از کارکنان نیروی هوایی در سالروز میلاد امیرالمومنین(ع) سخن می گفت، اظهار داشت : استکبار با تجهیزات نظامی خود در حالی وارد منطقه شد و به کشورهای افغانستان و عراق حمله کرد که هدف اصلی او ام القرای جهان اسلام بود اما اقتدار جمهوری اسلامی ایران اجازه نداد آنها به اهداف شومشان برسند.

وی افزود: ما در جنگ 33 روزه دیدیم که رژیم صهیونیستی و حامیان او چگونه در جنگ 33 روزه به خاک مذلت کشیده شدند و امروز درمنطقه می بینیم بعد از تحولات لبنان حزب الله لبنان چگونه از اقتدار بالایی برخوردار شده است.

فرمانده نیروی هوای ارتش افزود: این تحولات باعث شده است که امروز دولت وملت عراق ، فلسطین و حتی حماس نیز دارای اقتدار بالایی شوند و حتی دولتهایی که از استکبار متنفر اند دلهایشان به سوی ایران متوجه شود.

میقانی با بیان اینکه ایران امروز به الگوی همه ملت های آزاده جهان تبدیل شده است گفت: جایگاهی که امروز ایران اسلامی در جهان پیدا کرده است همه از ولایت است وامروز امیرالمومنین به الگوی بشریت تبدیل شده است و ما باید این راه را ادامه دهیم زیرا عزت ما در همین راه است.

وی خاطرنشان کرد: دشمن امروز نمی خواهد ایرانی قوی و مستقل در منطقه وجود داشته باشد آنها نمی خواهند ما به فناوری بالا دست پیدا کنیم ، بنده به صراحت اعلام می کنم که اگر آنان دست از پا خطا کنند قدرت ایران دست آنها را قطع خواهد کرد.

فرمانده نیروی هوایی ارتش در ادامه سخنان خود به اقدامات مثبت و ارزنده در این نیرو اشاره کرد و گفت: امروز متخصصان جوان ما این توان را دارند که انواع هواپیماها را تعمیر، نگهداری و اورهال کنند .

میقانی گفت: بهینه سازی و ساخت هواپیما، رادار و آتش بار از جمله کارهای مثبت و مهمی است که در نیروی هوایی ارتش انجام می شود .

فرمانده نیروی هوایی ارتش تاکید کرد که این نیرو امروز در بعد توان رزمی و از لحاظ نظامی در سطح بالایی قرار دارد و در ابعاد مختلف نوآوری های خوبی داشته است از جمله در ساخت موشک ، هواپیماهای استیلیپ ، گریز از مرکز ، ساخت آتش بار که امروز بهینه شده است، ساخت دستگاههای جمع آوری اطلاعات سینگنالی .

وی در پایان سخنان خود خطاب به حاضرین گفت: بنده از شما می خواهم با وجود شرایط خوب در نیرو به این میزان بسنده نکنید چرا که باید تلاش ها را مضاعف کرد تا به تدابیر رهبرمعظم انقلاب جامعه عمل پوشاند و از سوی دیگر در سالی که به نام سال نوآوری و شکوفایی نامگذاری شده باید تدابیر ایشان هر چه زودتر به مرحله اجرا در آید .