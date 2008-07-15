اولتیماتوم به 18 ورزشکار المپیکی/ فقط بسکتبالیست ها دوبار تست داده اند

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون پزشکی ورزشی طی روزهای 12 و 13 تیرماه تعدادی از ورزشکاران المپیکی و همچنین پارالمپیکی را به لحاظ سلامت بینایی ، شنوایی ، گوارش ، ارتوپدی و دوپینگ تحت معاینات تخصصی قرار داد، این در حالیست که 18 ورزشکار دیگری که دارای سهیمه المپیک هستند هنوز در این پروسه شرکت نکرده اند.

کشتی آزاد (7 نفر)، وزنه برداری و دو ومیدانی (3 نفر)، تنیس روی میز، شنا، بدمینتون، جودو و تکواندو (یک نفر) رشته هایی هستند که ملی پوشان المپیکی آنها باید فردا در محل فدراسیون پزشکی ورزرشی حاضر شوند تا توسط پزشکان و متخصصان این فدراسیون معاینه شوند در غیر این صورت پرونده پزشکی آنها بسته شده و برای روزهای آتی هم کامل نخواهد شد.

کرم الله علیمرادی رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهارداشت: روز پنجشنبه آخرین فرصت برای معاینه پزشکی المپیکی هاست به همین دلیل به صورت کتبی به تمام ورزشکاران این رشته ها اعلام کرده ایم که در این روز خود را به پزشکان ما معرفی کنند در غیر این صورت مسئولیتی برای معاینه آنها در روزهای آتی بر عهده نخواهیم گرفت.

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی در مورد نتایج به دست آمده از معاینه پزشکی ورزشکاران گفت: در صورتی که دور بودن از آسیب دیدگی و سلامت آنها از هر نظر تایید شود مشکلی وجود نخواهد داشت اما در غیر این صورت معالجه فرد مورد نظر را به صورت ویژه در دستور کار قرار می دهیم. در این بین اگر مورد مشاهده شده قابل درمان نباشد موضوع را به طور محرمانه به فدراسیون مربوطه اطلاع می دهیم تا در صورت امکان برایبه معرفی فرد جایگزین کنند.

وی با تاکید بر اینکه تمام ورزشکاران اعزامی به پیکارهای المپیک 2008 پکن باید پیش از سفر به چین حداقل 3 بار تست دوپینگ بدهند، ادامه داد: بسکتبال تنها تیمی است که تاکنون طی دو مرحله از ورزشکارانش نمونه گیری کرده ایم. سایر رشته تنها یک بار تست شده اند و از بعضی ورزشکاران المپیکی هم هنوز موفق به نمونه گیری نشده ایم.

علیمرادی تصریح کرد: با پایان یافتن آزمایشات تخصصی پزشکی و سلامت سنجی ورزشکاران المپیکی، طرح نمونه گیری از آنها را با جدیت پیگیری می کنیم تا در اعزام کاروان پاک به دهکده المپیک هیچ خللی وارد نشود.

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی در ادامه به برنامه های در نظر گرفته شده برای ورزشکاران راه یافته با مسابقات پارالمپیک 2008 پکن اشاره و خاطرنشان کرد: برای پارالمپیکی ها برنامه متفاوت و خاصی نداریم. تمام دستورالعمل هایی که در مورد کاروان المپیکی ها لحاظ شده است در مورد پارالمپیکی ها نیز اجرا می شود.

وی با بیان اینکه 12 بازیکن تیم ملی دو ومیدانی جانبازان و معلولان هم فردا در معاینات تخصصی فدراسیون پزشکی ورزشی شرکت می کنند،اظهارداشت: برخلاف المپیکی ها برای ورزشکاران پارالمپیکی فرصت بیشتری جهت بررسی سلامت آنها درنظر گرفته ایم. طرح سلامت سنجی پارالمپیکی ها به دلیل برپایی اردوهای فشرده آنها احتمالا تا دو سه هفته دیگر ادامه دارد.