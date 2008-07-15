"فیلم اینترنشنال" بهاری آمد

به گزارش خبرنگار مهر، شماره جدید ماهنامه "فیلم اینترنشنال" با اخبار کوتاه آغاز میشود و در بخش تحلیل میپردازد به موضوعاتی چون وضعیت سالنهای سینما در ایران، مروری بر هشتاد سال ادبیات سینمایی ایران و گزارش اقتصادی سینمای ایران در سال 2007 .
گفتگو با رضا میرکریمی، گفتگوی اختصاصی با جین فوندا بازیگر برجسته سینمای آمریکا که در اتریش با این بازیگر معترض انجام شده و گزارشهایی از جشنوارههای جهانی در بخش گزارش آمده با مروری بر جشنواره فیلم فجر و جشنوارههایی چون تسالونیکی (یونان)، توکیو و هامبورگ.
گزیده یادداشتهایی از منتقدان ایرانی بر فیلمهای موفق جشنواره بیست و ششم فجر چون "آواز گنجشکها"، "به همین سادگی"، "تنها دو بار زندگی میکنیم" و "ریسمان باز" در بخش نقد فیلم به کار این شماره فصلنامه پایان میدهد. ضمن اشاره به این نکته که مجله "فیلم اینترنشنال" پس از مجله "سینمایا" (هند) دومین مجله انگلیسی زبان سینمایی آسیاست.
شماره 55 فصلنامه سینمایی "فیلم اینترنشنال" ویژه بهار 87 به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی مسعود مهرابی و شورای سردبیری سهراب سوری، هوشنگ گلمکانی و عباس یاری در 120 صفحه با قیمت 1500 تومان در دسترس علاقمندان است.
نظر شما