  1. استانها
  2. گلستان
۲۵ تیر ۱۳۸۷، ۱۳:۱۳

30 پرنده تاکسیدرمی شده در گلستان کشف شد

گرگان - خبرگزاری مهر: کارشناس اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان از کشف 30 پرنده تاکسیدرمی شده طی روزهای اخیر در شهرستان بندر ترکمن این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد بهرامی روز سه شنبه در نشست خبری در این زمینه افزود: این پرنده ها از نوع پرستوی دریایی و کاکایی بوده که از مغازه ای در بازارچه ساحلی بندرترکمن کشف و در این زمینه فرد متخلف دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شد.

وی اظهار داشت: براساس قوانین محیط زیست، شکار هر نوع  حیوانا ت وحشی نظیر پرندگان و تاکسیدرمی کردن آن ممنوع است و با متخلفان برخورد می شود.

بهرامی از مردم خواست تا در صیانت از وحوش، این میراثهای ارزشمند طبیعی با این اداره کل همکاری کنند.

304 گونه پرنده در استان گلستان وجود دارد.  

کد مطلب 716865

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها