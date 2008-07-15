30 پرنده تاکسیدرمی شده در گلستان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد بهرامی روز سه شنبه در نشست خبری در این زمینه افزود: این پرنده ها از نوع پرستوی دریایی و کاکایی بوده که از مغازه ای در بازارچه ساحلی بندرترکمن کشف و در این زمینه فرد متخلف دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شد.

وی اظهار داشت: براساس قوانین محیط زیست، شکار هر نوع حیوانا ت وحشی نظیر پرندگان و تاکسیدرمی کردن آن ممنوع است و با متخلفان برخورد می شود.

بهرامی از مردم خواست تا در صیانت از وحوش، این میراثهای ارزشمند طبیعی با این اداره کل همکاری کنند.

304 گونه پرنده در استان گلستان وجود دارد.

