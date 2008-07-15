توصیه آیت الله تسخیری به اعراب/هشدار درباره اقدامات تفرقه افکنانه غرب

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله "محمد علی تسخیری " رئیس مجمع تقریب بین مذاهب اسلامی در گفتگو با روزنامه الوطن کویت با بیان این مطلب گفت : از برادران عرب خود انتظار داریم که در کنار این تجاوزگری قرار نگیرند،زیرا امنیت آنها، امنیت ما و امنیت ما، امنیت آنها به شمار می رود.



آیت الله محمد علی تسخیری با اشاره به طرح موضوع تفرفه افکنانه هلال شیعی از سوی برخی مقامهای عربی اظهار داشت : هلال شیعی بزرگ است و استعمارگران به وسیله آن، کشورهای عربی را از ایران می ترسانند.

این روزنامه به نقل از آیت الله تسخیری نوشت : تندروهای شیعه و اهل تسنن برای ما بزرگترین مشکل هستند،زیرا آنان تفکر تکفیری را ترویج می کنند و باید از این رویکردهایی که مانع تقریب بین مذاهب به ویژه بین مذاهب اسلامی می شود، دوری جست.

تسخیری توضیح داد : علمای شیعه و اهل تسنن برای از بین بردن فتنه انگیزی در عراق تلاش می کنند، اما اشغالگران سبب فتنه انگیزی می شوند.

وی با تقدیر از رشادتهای مبارزان حزب الله گفت : اینکه امت عربی، از اقدامات حزب الله علیه اسرائیل قدرشناسی نکنند، ظالمانه است. اگر ما از تایید مسئله فلسطین به اندازه سرسوزنی دست برداریم، قطعا غرب از حملات خود علیه ما می کاهد.