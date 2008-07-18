وضعیت پذیرش توریست در تهران اسفناک است

"ابراهیم پورفرج" در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در شهر بزرگی مانند تهران، تنها یک هتل 5 ستاره لاله است که در حال حاضر، گردشگران خارجی را پذیراست و مابقی هتل ها به دلایل مختلف، نمی توانند پذیرای گردشگران باشند.

وی تاکید کرد: هتل اوین، استقلال و هما هر یک یا در حال تکمیل امکانات و تجهیزات خود هستند یا اینکه برای مراسم های مختلف از سوی اداره ها رزرو شده اند و هیچ یک نمی توانند پذیرای گردشگران خارجی باشند. این در حالی است که تهران یک کلان شهر است که امکانات بسیاری در آن وجود دارد. با این حال هم نمی تواند پاسخگوی تعداد زیاد گردشگران باشد.

دبیر جامعه تخصصی تورگردانان تصریح کرد: اگر بخواهیم شاهد رشد و توسعه صنعت گردشگری باشیم، چاره ای جز توسعه زیرساخت های گردشگری و فراهم کردن زیرساخت های مناسب برای گردشگران نداریم. اما باید توجه داشته باشیم که این کار، تنها در سازمان کوچکی به نام میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اتفاق نخواهد افتاد و نیاز به همکاری و مساعدت بسیاری از دستگاه های دولتی از جمله شهرداری، استانداری ها و وزارت راه و ترابری و ... دارد.

وی با اشاره به افزایش تعداد تورها تاکید کرد: در حال حاضر، تورهای بسیاری در سراسر کشور به اجرا در می آید، اما متاسفانه هنوز هم میان تورهای خروجی و ورودی توازن مناسبی برقرار نشده است و همچنان با افزایش تورهای خروجی مواجه هستیم.

پورفرج افزود: افزایش ناگهانی قیمتها بر اثر سهمیه بندی شدن بنزین، باعث افزایش قیمت تورها شده است که این امرمشکلات بسیاری برای آژانس داران و فعالان این عرصه بوجود آورد.