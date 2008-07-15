توجیه غیرمنطقی بلر برای لغو سفر به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "رونی وینترشتاین" در این رابطه تصریح کرد: متاسفانه به دلیل تهدیدهای امنیتی مشخص ناگزیر شدیم؛ در لحظات آخر، سفر به نوارغزه را لغو کنیم.

وی خاطرنشان کرد: کاروان بلر پیش از رسیدن به گذرگاه ایرز حد فاصل فلسطین اشغالی و نوارغزه راه برگشت را انتخاب کرد.

قرار بود بلر صبح امروز برای نظارت بر پروژه های انسانی به ویژه بخش بهداشت در شهرک بیت لاهیا واقع در شمال نوارغزه و نیز دیدار با مسئولان آژانس بین المللی امدادرسانی به آوارگان فلسطینی(آنروا) و آگاهی از اوضاع انسانی نوارغزه به این منطقه سفر کند.

تصمیم بلر برای سفر به نوارغزه و ادعای وی درباره تهدیدهای امنیتی در حالی مطرح شد که جنبش حماس شب گذشته از سفر نماینده کمیته چهارجانبه در امور خاورمیانه استقبال و اعلام کرده بود: تمام اقدامات لازم را برای تامین امنیت بلر در جریان بازدید از نوارغزه فراهم خواهد کرد.