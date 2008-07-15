  1. بین الملل
  2. سایر
۲۵ تیر ۱۳۸۷، ۱۳:۵۹

توجیه غیرمنطقی بلر برای لغو سفر به غزه

توجیه غیرمنطقی بلر برای لغو سفر به غزه

سخنگوی نماینده کمیته چهارجانبه در امور خاورمیانه در حالی از لغو سفر بلر به نوار غزه به بهانه نبود امنیت خبر داد که حماس بر حفظ امنیت وی تاکید کرده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "رونی وینترشتاین" در این رابطه تصریح کرد: متاسفانه به دلیل تهدیدهای امنیتی مشخص ناگزیر شدیم؛ در لحظات آخر، سفر به نوارغزه را لغو کنیم.

وی خاطرنشان کرد: کاروان بلر پیش از رسیدن به گذرگاه ایرز حد فاصل فلسطین اشغالی و نوارغزه راه برگشت را انتخاب کرد.

قرار بود بلر صبح امروز برای نظارت بر پروژه های انسانی به ویژه بخش بهداشت در شهرک بیت لاهیا واقع در شمال نوارغزه و نیز دیدار با مسئولان آژانس بین المللی امدادرسانی به آوارگان فلسطینی(آنروا) و آگاهی از اوضاع انسانی نوارغزه به این منطقه سفر کند.

تصمیم بلر برای سفر به نوارغزه و ادعای وی درباره تهدیدهای امنیتی در حالی مطرح شد که جنبش حماس شب گذشته از سفر نماینده کمیته چهارجانبه در امور خاورمیانه استقبال و اعلام کرده بود: تمام اقدامات لازم را برای تامین امنیت بلر در جریان بازدید از نوارغزه فراهم خواهد کرد.

کد مطلب 716903

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها