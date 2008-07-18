فرش دستباف ایرانی شناسنامه دار می شود

جلال الدین بصام در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شناسنامه دار کردن فرش دستباف گفت: طرح شناسنامه دار کردن فرش دستباف ایرانی به صورت یک دوره آزمایشی، سال گذشته در شرکت سهامی فرش ایران به اجرا درآمد که براساس تجربیات حاصله، امسال نهایی شده و به زودی عملیاتی می شود.

مدیرعامل شرکت سهامی فرش ایران افزود: بر این اساس، تجهیزات لازم برای این کار تهیه شده و نرم افزار مربوطه نیز از طریق مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات تهیه شده و تنها منتظر اتمام آموزش افراد برای اجرای این طرح هستیم.

وی تصریح کرد: هر کالایی که شناسنامه دار می شود قطعا از تقلب و کپی برداری آن جلوگیری می شود، هرچند کسانی که به دنبال تقلب هستند قطعا راه های جدید را می یابند، ولی این سیستم از حداکثر ضریب ایمنی و اطمینان برای جلوگیری از تقلب و کپی برداری برخوردار است.

به گفته بصام، این طرح 6 سال قبل مطرح و عملیاتی شد اما متاسفانه نتیجه مطلوبی به دست نیامد چرا که فرآیند کار به گونه ای تعریف شده بود که امکان تقلب را به صورت زیادی فراهم می کرد؛ به نحوی که شناسنامه توسط تولید کننده در گمرک تهیه و به فرش الصاق می شد و پس از آن نیز فرش صادر می شد که استقبالی نیز از آن صورت نگرفت.

وی اظهار داشت: در طرح جدید که با همکاری مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات اجرا می شود، به هر فرش دستباف تولیدی یک بارکد ارائه می شود که در آن مشخصات فرش، ابعاد، رج شمار، شرکت تولیدی و رنگ اصلی آن نهفته است و بر روی فرش نصب می شود؛ ضمن اینکه عکسی از هر فرش نیز در سایت مرکز به ثبت می رسد که هر خریداری در هر نقطه ای از دنیا می تواند برای حصول اطمینان از فرش خریداری شده خود به سایت مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات مراجعه کرده و از اصالت فرش اطمینان حاصل کند.

این مقام مسئول در وزارت بازرگانی گفت: در مرحله اول اجرای این طرح 200 فرش دستباف ایرانی شناسنامه دار می شوند که پس از برطرف کردن مشکلات اجرایی کار قطعا تمامی فرشهای دستباف کشور شناسنامه دار می شوند.