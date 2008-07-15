همایش تجلیل از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش جانبازان و معلولین استان خراسان رضوی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد رضا هراتی دبیر هیات جانبازان و معلولین استان ظهر امروز در حاشیه این مراسم افزود: در این همایش از تعدادی قهرمانان سال 86 تجلیل بعمل می آید.

هراتی اظهار داشت: این ورزشکاران عموما قهرمانان جهانی، آسیایی، پارا المپیکی و کشوری هستند که در 10 رشته ورزشی صاحب مدالهایی شده اند.

وی تصریح کرد: از حدود هفت ورزشکار نیشابوری و پنج ورزشکار از شهرستان تربت حیدریه که دارای مقام های جهانی آسیایی و کشوری هستند تجلیل به عمل خواهد آمد.

هراتی در پایان افزود: در این همایش که با حضور 130 ورزشکار برگزار می شود از 120 ورزشکار معلول و جانباز مرد و 10 ورزشکار معلول و جانباز زن تجلیل به عمل می آید.

