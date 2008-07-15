احتمال احداث پایگاه منافقین در کردستان عراق تکذیب شد

ناظم دباغ، نماینده اتحاد میهنی کردستان عراق در تهران در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تکذیب این خبر اظهار داشت : موضع مقامات کردستان عراق درباره فعالیت های گروهک تروریستی منافقین کاملا روشن است وبدون شک اعضای این گروه، هیچ جایی برای فعالیت در کردستان عراق نخواهند داشت.

وی درباره تلاش های احتمالی اشغالگران آمریکایی برای انتقال پایگاه منافقین از پادگان اشرف به اربیل عراق، تاکید کرد: اگر در این میان با تلاش آمریکایی ها مواجه شویم، قطعا با آن مخالفت خواهیم کرد.

دباغ درباره فعالیت های گروهک تروریستی منافقین، یادآور شد: ما فعالیت های این گروهک را به طور کلی محکوم می کنیم و بر تروریستی بودم ماهیت این فعالیت ها تاکید داریم. براین اساس نیز برلزوم خروج کامل وابستگان به این گروهک از خاک کشورمان تاکید می کنیم.

نماینده اتحاد میهنی کردستان عراق احتمال خروج قطعی و کامل اعضای گروهک منافقین ازخاک عراق را با توجه به تحولات جاری در آن کشور و همچنین واگذاری کنترل پایگاه های این گروهک به دولت عراق، را قوی توصیف کرد.



پیش از این برخی رسانه ها از تحرکات مشکوک نیروهای آمریکایی در اطراف پادگان اشرف با هدف انتقال تجهیزات گروهک تروریستی منافقین به اربیل عراق و تاسیس پایگاه جدید این گروهک در آن منطقه خبر داده بودند.