شهروندان از دستفروشان خرید نکنند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علی فتحی، ظهر امروز در کارگروه بهداشت و درمان شهرستان کرج اظهار داشت: از ابتدای تابستان امسال تاکنون طرح ضربتی جمع آوری دستفروشان کلانشهر کرج در چند نوبت اجرا شده است و اقلام دستفروشان جمع آوری و مصادره شده و پرونده آنان تحویل مراجع قضایی شده است اما باز هم شاهد حضور این افراد در سطح معابر هستیم.

وی افزود: طرح جمع آوری دستفروشان در مناطق دهگانه شهرداری به صورت مستمر اجرا می شود اما برخورد ضربتی به تنهایی نمی تواند این مشکل را برطرف کند.

این مسئول خاطرنشان کرد: تنها شهروندان می توانند با خرید نکردن از این افراد به خصوص دستفروشانی که اقدام به عرضه مواد خوراکی روباز می کنند از عوارض بهداشتی و سلامتی خود جلوگیری کنند.

فتحی یادآور شد: آب میوه هایی که از سوی این افراد توزیع می شود علاوه بر رنگهای شیمیایی دارای آلودگیهای میکروبی نیز هستند که شهروندان باید نسبت این عوامل تهدید کننده سلامتی خود هوشیار باشند.