طرح سپرموشکی آمریکا شرایط امنیتی جهان را بدتر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دیمیتری مدودوف، رئیس جمهوری روسیه امروز سه شنبه درباره استقرار سپر موشکی آمریکا در اروپای شرقی در نشستی با حضور سفرای روسیه در خارج از کشور گفت : نصب این سامانه، فقط شرایط را بدتر می کند، ما مجبور به دادن پاسخ مناسب به این موضوع هستیم .

وی تصریح کرد به آمریکا و اتحادیه اروپا درباره عواقب آن هشدار داده شده است،زیرا امنیت ملی را نمی توان بر اساس قولهای شفاهی تنظیم کرد.

اخیرا توافقنامه ابتدایی استقرار رادارها در جمهوری چک بین واشنگتن و پراگ امضاء شد.

آمریکا در ژانویه سال 2007 به دو کشور لهستان و جمهوری چک که پیشتر از اقمار شوروی بودند و در حال حاضر از اعضای اتحادیه اروپا و ناتو هستند، پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10 موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری را در خاک چک مستقر کند.

واشنگتن توجیه خود را از این اقدام به زعم خود مقابله با تهدیدهایی موشکی کشورهایی مانند ایران اعلام کرده، اما روسیه به عنوان مخالف اصلی استقرار چنین سامانه ای بر این باور است که تهران فاقد چنان توان موشکی است که بتواند منافع واشنگتن را مورد هدف قراردهد، بنابراین به باورکرملین هدف استقرارچنین سامانه ای ازسوی آمریکا دراروپای شرقی کنترل سیستمهای موشکی روسیه است.