97 میلیارد ریال اعتبار به شهرستان مه ولات اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در مه ولات، سید حمید موسوی ظهر امروز در جمع دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستاهای مه ولات با بیان اینکه این رقم نسبت به سال گذشته از رشدی 50 درصدی برخوردار است افزود: این اعتبارات در قالب 144 پروژه هزینه خواهد شد.

وی یکی از مهمترین رویکردهای مسئولین شهرستان را بحث اشتغال و تأمین مسکن عنوان کرد و گفت: در بعد اشتغال، شهرستان مه ولات با اختصاص اعتبار 250 میلیارد ریال در راستای گسترش طرح های زود بازده و اشتغالزایی توانسته است جهت حل مشکل اشتغال و بیکاری تعداد 760 نفر اقدام کند.

فرماندار مه ولات گفت: در زمینه تأمین مسکن نیز در قالب طرح مسکن مهر، کار واگذاری 250 واحد به تعاونی های مسکن انجام و مقدمات تأمین زمین 250 و احد دیگر نیز در حال انجام است.

موسوی گفت: در طول دو سال و نیم که از ارتقاء شهرستان می گذرد، این شهرستان توانسته با اجرای 412 پروژه عمرانی و جهش 1080 درصدی رشد اعتبارات، زمینه پویایی و رشد شهرستان را فراهم سازد.

