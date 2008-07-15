۲۵ تیر ۱۳۸۷، ۱۶:۳۰

شنای ورودی المپیک - کرواسی

تیم ملی شنا پنج شنبه به ایران باز می گردد

تیم ملی شنای کشورمان که برای شرکت در آخرین مرحله مسابقات ورودی المپیک به کرواسی سفر کرده است ، بامداد پنج شنبه به کشور بازمی گردد.

به گزارش خبرنگارمهر، تیم ملی دو نفره شنای کشورمان مرکب از محمد علیرضایی و محمد بیداریان پس ازشرکت درمسابقات ورودی المپیک که درشهر دوبرونیک کرواسی برگزارشد ، ساعت 30/3 دقیقه بامداد روز پنج شنبه از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) وارد تهران خواهد شد. 

محمد علیرضایی در این مسابقات موفق شد ضمن کسب نخستین سهمیه ورودی المپیک در تاریخ شنای ایران (100 متر قورباغه)، طی 3 روز برگزاری این رقابتها 5 بار رکورد ملی کشور را در مواد 50 ، 100 و 200 متر قورباغه کاهش داد.

همچنین محمد بیداریان شناگر 19 ساله کشورمان درمسابقات 100 و 200 متر آزاد دوبار به دلیل همگروهی با شناگر اسرائیلی از شرکت در این مسابقات خوداری کرد تا علیرغم بخت کسب سهمیه المپیک از دستیابی به این موفقیت بزرگ بازبماند.

