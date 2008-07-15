تیم ملی شنا پنج شنبه به ایران باز می گردد

به گزارش خبرنگارمهر، تیم ملی دو نفره شنای کشورمان مرکب از محمد علیرضایی و محمد بیداریان پس ازشرکت درمسابقات ورودی المپیک که درشهر دوبرونیک کرواسی برگزارشد ، ساعت 30/3 دقیقه بامداد روز پنج شنبه از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) وارد تهران خواهد شد.
محمد علیرضایی - محمد بیداریان
محمد علیرضایی در این مسابقات موفق شد ضمن کسب نخستین سهمیه ورودی المپیک در تاریخ شنای ایران (100 متر قورباغه)، طی 3 روز برگزاری این رقابتها 5 بار رکورد ملی کشور را در مواد 50 ، 100 و 200 متر قورباغه کاهش داد.
همچنین محمد بیداریان شناگر 19 ساله کشورمان درمسابقات 100 و 200 متر آزاد دوبار به دلیل همگروهی با شناگر اسرائیلی از شرکت در این مسابقات خوداری کرد تا علیرغم بخت کسب سهمیه المپیک از دستیابی به این موفقیت بزرگ بازبماند.
