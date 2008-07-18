به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام ابراهیم معادی بعد از ظهر امروز در نشست خبری که به منظور تبیین برنامه های دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استانهای خراسان به مناسبت پنجم مرداد سالروز اولین نماز جمعه کشور برگزار شد اظهار داشت: با پیشنهاد شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و به تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور و تایید شورای انقلاب فرهنگی این روز به عنوان روز نماز جمعه در کشور نامگذاری شده و از سال آینده به طور رسمی در تقویم کشور آورده می شود.

حجت الاسلامی معادی با اشاره به برنامه های دفتر سیاستگذاری ائمه جمعه و تشکیلات مرتبط با نماز جمعه به مناسبت پنجم مرداد اظهار داشت: تشکیل شورای اداری در مصلی ها و یا سالن اجتماعات دفتر امام جمعه ، برگزاری نماز جمعه بمناسبت این روز، تجلیل از اعضاء ستادهای نماز جمعه در نمازجمعه و شورای اداری، تجلیل از خانواده شهدای نماز جمعه وائمه جمعه موقت و خانواده های ائمه جمعه هایی که در قید حیات نیستند و زنده نگه داشتن یاد و خاطره آنها از برنامه های این دوران است.

وی یاد آور شد: همچنین در آن هفته ائمه جمعه و ستادهای نماز جمعه با رسانه ها ارتباط داشته وعملکرد و فعالیتهای حوزه نماز جمعه را تشریح و تبیین می کنند .

مسئول دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استانهای خراسان ادامه داد: در حال حاضر 577 پایگاه نماز جمعه در سطح کشور وجود دارد که 57 پایگاه آن در استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی است که سه هزار نفر در در این سه استان به نمازگزارن جمعه خدمت می کنند.

وی با اشاره به میانگین آمار شرکت کنندگان نماز جمعه در سه استان خراسان در جمعه های عادی گفت: 108 هزار نفر در این سه استان نماز جمعه را در مصلی های نماز جمعه برگزار می کنند که 34 هزار نفر آن مربوط به مشهد هستند.

حجت الاسلام معادی با بیان این مطلب که 40 درصد نمازگزاران جمعه استانهای خراسان در مشهد هستند گفت: در مناسبتها و یا روزهای خاص این آمر به 60 و گاه به 100 هزار نفر نیز خواهد رسید.

وی با بیان این مطلب که 230 نفر بازرس بصورت محرمانه و ناشناس بکار آمار گیری از نماز جمعه در شرایط خاص می پردازند گفت: یکی از مولفه های مورد ارزیابی این بازرسان میزان حضور جوانان 20 تا 30 سال می باشد که بر اساس آمار به طور میانگین 43 درصد جوانان خراسانی در نماز جمعه شرکت می کنند.

وی با اشاره به این موضوع که از نظر اجرا نیشابور با انتخاب قاری، مجری و مقاله خوان نماز جمعه از طریق برگزاری و انتخاب برترین ها قویترین اجرا را در استانهای خراسان دارد اظهار داشت: در این راستا مشهد باید با وجود داشتن قویترین نماز جمعه در زمینه اجرا تحولی جدی ایجاد کند.

وی همچنین از راه اندازی آدینه مهدها در مصلی های نماز جمعه خبر داد و افزود: تا آخر امسال 25 آدینه مهد در استانها خراسان راه اندازی می شود که تاکنون مهد نیشابور با ظرفیت نگهداری 300 کودک بهترین مهد کشور است.