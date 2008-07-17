به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر دهقان عضو هیئت عملی دانشکده صدا و سیما و عضو هیئت مدیره انجمن صنفی تبلیغات، هدف از برگزاری این همایش را حضور و بهره‌مندی از علم و فنون روابط عمومی در عرصه اطلاع‌رسانی و ارتباطات و جایگاه این امر در فعالیت‌های تبلیغاتی و بازاریابی ذکر کرد.

همچنین وی با اعلام این خبر افزود: با توجه به جایگاه انجمن روابط عمومی ایران در ساماندهی و بهینه‌سازی فعالیت‌های روابط عمومی در کشور و همچنین حضور موثر و مفید روابط عمومی‌ها در این همایش، قرارداد همکاری بین مجری این همایش با انجمن روابط عمومی ایران تهیه و در اختیار هیئت مدیره قرار داده شده است.

این همایش شامل سه بخش نمایشگاه، جشنواره و سمینار است و علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره تلفن‌های 22168525 و 22014685 تماس بگیرند.