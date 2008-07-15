جشن بزرگ جامعه ورزش امشب برگزار می شود

به گزارش خبرنگارمهر، این مراسم با همکاری کمیته فرهنگی ستاد بازیهای المپیک ، سازمان تربیت بدنی ، کمیته ملی المپیک و سازمان شهرداری ها و همیاری های کل کشور و با حضور مسئولان ، پیشکسوتان و بیش از یک هزار نفر از قهرمانان رشته های مختلف ورزشی درمحل آکادمی ملی المپیک برگزار می شود.

دراین مراسم که با اجرای مولودی خوانی و برنامه های شاد و مفرح هنرمندان کشورمان همراه خواهد بود ، ورزشکاران تیم های ملی با مولای متقیان میثاقی دوباره خواهند بست.

اهدای بسته های فرهنگی و لوح یادبود روز ولات حضرت علی (ع) به قهرمانان و ورزشکاران رشته های مختلف از دیگر برنامه های گرامیداشت روز ولادت اسوه عدالت و پرهیزکاری خواهد بود.

این مراسم ساعت 30/20 دقیقه امشب در فضای باز محوطه آکادمی المپیک برگزار خواهد شد.