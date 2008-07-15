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۲۵ تیر ۱۳۸۷، ۱۷:۲۱

به مناسبت ولادت امام علی(ع)؛

جشن بزرگ جامعه ورزش امشب برگزار می شود

جشن بزرگ جامعه ورزش امشب برگزار می شود

همزمان با ولادت حضرت علی(ع) جشن بزرگ جامعه ورزش کشور تحت عنوان "ره پویان مولا علی" امشب با حضور بیش از یک هزار قهرمان ورزشی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگارمهر، این مراسم با همکاری کمیته فرهنگی ستاد بازیهای المپیک ، سازمان تربیت بدنی ، کمیته ملی المپیک و سازمان شهرداری ها و همیاری های کل کشور و با حضور مسئولان ، پیشکسوتان و بیش از یک هزار نفر از قهرمانان رشته های مختلف ورزشی درمحل آکادمی ملی المپیک برگزار می شود.

دراین مراسم که با اجرای مولودی خوانی و برنامه های شاد و مفرح هنرمندان کشورمان همراه خواهد بود ، ورزشکاران تیم های ملی با مولای متقیان میثاقی دوباره خواهند بست.

اهدای بسته های فرهنگی و لوح یادبود روز ولات حضرت علی (ع) به قهرمانان و ورزشکاران رشته های مختلف از دیگر برنامه های گرامیداشت روز ولادت اسوه عدالت و پرهیزکاری خواهد بود.

این مراسم ساعت 30/20 دقیقه امشب در فضای باز محوطه آکادمی المپیک برگزار خواهد شد.

کد مطلب 717031

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