برنامه کامل دور رفت هشتمین دوره رقابتهای لیگ برتر/ دربی هفته نهم

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه کامل دور رفت این رقابتها که از روز 15 مردادماه سالجاری با حضور 18 تیم آغاز خواهد شد به شرح زیر است:

هفته اول :

* سایپا کرج - پرسپولیس تهران

* صباباتری قم - پیکان تهران

* راه آهن تهران - ملوان انزلی

* سپاهان اصفهان - پاس همدان

* برق شیراز - پیام مشهد

* ابومسلم مشهد - استقلال تهران

* فولاد خوزستان - مقاومت سپاسی

* پگاه گیلان - استقلال اهواز

* مس کرمان - ذوب آهن اصفهان

هفته دوم :

* پاس همدان - پرسپولیس تهران

* استقلال تهران - پگاه گیلان

* ذوب آهن اصفهان - پیکان تهران

* سایپا کرج- فولاد خوزستان

* مقاومت سپاسی شیراز - راه آهن

* پیام مشهد - سپاهان اصفهان

* صباباتری قم - ابومسلم مشهد

* استقلال اهواز - مس کرمان

* ملوان انزلی - برق شیراز

هفته سوم :

* پرسپولیس تهران - ملوان انزلی

* سپاهان اصفهان - استقلال تهران

* سایپا کرج - پیکان تهران

* راه آهن تهران - استقلال اهواز

* ابومسلم مشهد - پاس همدان

* فولاد خوزستان - پیام مشهد

* پگاه گیلان - ذوب آهن اصفهان

* مس کرمان - مقاومت سپاسی

* برق شیراز - صباباتری قم

هفته چهارم :

* ذوب آهن اصفهان - پرسپولیس تهران

* استقلال تهران - مس کرمان

* مقاومت سپاسی - پیکان تهران

* سایپا کرج - راه آهن تهران

* پاس همدان - برق شیراز

* پیام مشهد - پگاه گیلان

* استقلال اهواز - ابومسلم مشهد

* ملوان بندرانزلی - فولاد خوزستان

* صباباتری قم - سپاهان اصفهان

هفته پنجم :

* پرسپولیس تهران - فولاد خوزستان

* برق شیراز - استقلال تهران

* ابومسلم مشهد - پیکان تهران

* سپاهان اصفهان - سایپا کرج

* راه آهن تهران - پاس همدان

* استقلال اهواز - پیام مشهد

* مس کرمان - ملوان بندرانزلی

* مقاومت سپاسی شیراز - پگاه گیلان

* صباباتری قم - ذوب آهن اصفهان



هفته ششم :

* مس کرمان - پرسپولیس تهران

* استقلال تهران - صباباتری قم

* پیکان تهران - راه آهن تهران

* سایپا کرج - پگاه گیلان

* پیام مشهد - پاس همدان

* ذوب آهن اصفهان - ابومسلم مشهد

* فولاد خوزستان - برق شیراز

* مقاومت سپاسی شیراز - استقلال اهواز

* ملوان بندرانزلی - سپاهان اصفهان

هفته هفتم :

* پرسپولیس تهران - پیام مشهد

* استقلال اهواز - استقلال تهران

* ملوان بندرانزلی - پیکان تهران

* برق شیراز - سایپا کرج

* راه آهن تهران - پگاه گیلان

* پاس همدان - مس کرمان

* ابومسلم مشهد - فولاد خوزستان

* سپاهان اصفهان - ذوب آهن اصفهان

* صباباتری قم - مقاومت سپاسی شیراز



هفته هشتم :

* پگاه گیلان - پرسپولیس تهران

* راه آهن تهران - استقلال تهران

* پیکان تهران - استقلال اهواز

* سایپا کرج - ملوان بندرانزلی

* ذوب آهن اصفهان - پاس همدان

* پیام مشهد - صباباتری قم

* مقاومت سپاسی - ابومسلم مشهد

* فولاد خوزستان - سپاهان اصفهان

* مس کرمان - برق شیراز

هفته نهم :

* استقلال تهران - پرسپولیس تهران

* پیکان تهران - پیام مشهد

* سایپا کرج - ذوب آهن اصفهان

* سپاهان اصفهان - راه آهن تهران

* ملوان انزلی - پاس همدان

* مس کرمان - ابومسلم مشهد

* استقلال اهواز - فولاد خوزستان

* صباباتری قم - پگاه گیلان

* برق شیراز - مقاومت سپاسی شیراز

هفته دهم :

* پرسپولیس تهران - ابومسلم مشهد

* مقاومت سپاسی شیراز - استقلال تهران

* پگاه گیلان - پیکان تهران

* سپاهان اصفهان - برق شیراز

* راه آهن تهران - ذوب آهن اصفهان

* پاس همدان - سایپا کرج

* پیام مشهد - ملوان انزلی

* مس کرمان - فولاد خوزستان

* استقلال اهواز - صباباتری قم



هفتم یازدهم :

* برق شیراز - پرسپولیس تهران

* پاس همدان - استقلال تهران

* پیکان تهران - سپاهان اصفهان

* سایپا کرج - مس کرمان

* صباباتری قم - راه آهن

* ابومسلم مشهد - پیام مشهد

* فولاد خوزستان - پگاه گیلان

* ملوان بندرانزلی - استقلال اهواز

* ذوب آهن اصفهان - مقاومت سپاسی شیراز



هفته دوازدهم :

* سپاهان اصفهان - پرسپولیس تهران

* پیکان تهران - استقلال تهران

* مقاومت سپاسی - سایپا کرج

* راه آهن تهران - برق شیراز

* پاس همدان - فولاد خوزستان

* پیام مشهد - مس کرمان

* پگاه گیلان - ابومسلم مشهد

* استقلال اهواز - ذوب آهن اصفهان

* صباباتری قم - ملوان بندرانزلی



هفته سیزدهم :

* پرسپولیس تهران - مقاومت شیراز

* ذوب آهن اصفهان - استقلال تهران

* برق شیراز - پیکان تهران

* سایپا کرج - پیام مشهد

* ابومسلم مشهد - راه آهن تهران

* پاس همدان - استقلال اهواز

* فولاد خوزستان - صباباتری قم

* ملوان بندرانزلی - پگاه گیلان

* مس کرمان - سپاهان اصفهان

هفته چهاردهم :

* صباباتری قم - پرسپولیس تهران

* استقلال تهران - ملوان بندرانزلی

* پیکان تهران - فولاد خوزستان

* استقلال اهواز - سایپا کرج

* راه آهن تهران - مس کرمان

* مقاومت سپاسی شیراز - پاس همدان

* ذوب آهن اصفهان - پیام مشهد

* ابومسلم مشهد - برق شیراز

* پگاه گیلان - سپاهان اصفهان

هفته پانزدهم :

* پرسپولیس تهران - پیکان تهران

* فولاد خوزستان - استقلال تهران

* سایپا کرج - ابومسلم مشهد

* پیام مشهد - راه آهن تهران

* پاس همدان - صباباتری قم

* سپاهان اصفهان - استقلال اهواز

* ملوان بندرانزلی - مقاومت سپاسی شیراز

* مس کرمان - پگاه گیلان

* برق شیراز - ذوب آهن اصفهان

هفته شانزدهم :

* استقلال اهواز - پرسپولیس تهران

* سایپا کرج - استقلال تهران

* پیکان تهران - پاس همدان

* راه آهن تهران - فولاد خوزستان

* مقاومت سپاسی شیراز - پیام مشهد

* ابومسلم مشهد - سپاهان اصفهان

* ذوب آهن اصفهان - ملوان بندرانزلی

* برق شیراز - پگاه گیلان

* صباباتری قم - مس کرمان



هفته هفدهم :

* راه آهن تهران - پرسپولیس تهران

* پیام مشهد - استقلال تهران

* مس کرمان - پیکان تهران

* سایپا کرج - صباباتری قم

* پاس همدان - پگاه گیلان

* ملوان بندرانزلی - ابومسلم مشهد

* فولاد خوزستان - ذوب آهن اصفهان

* برق شیراز - استقلال اهواز

* سپاهان اصفهان - مقاومت سپاسی شیراز