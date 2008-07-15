طراحی و تولید لباس باید متناسب با شرایط جامعه انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین صفار هرندی در مراسم افتتاحیه سومین جشنواره بین المللی زنان سرزمین من که عصر امروز در سالن حجاب برگزار شد، گفت: بعد از تصویب قانون ساماندهی مد و لباس توسط مجلس و ابلاغ آن به دولت با برگزاری نشست های متعدد، آئین نامه مربوط به این قانون نیز مورد تایید قرار گرفت و امروز این نوید را به تمام فعالان در این حوزه می دهیم که منطبق با آن چیزی که در دسترس است فضای تازه برای انجام فعالیت گسترده شده است.

وی با اشاره به فعالیت استانداری در این زمینه گفت: اقدامات استانداری یک بخش جزئی از آن کار بزرگی است که در کل کشور باید اتفاق بیافتد. مطمئنا اگر تمام این اقدامات تنها از طریق دولت هدایت شود به نتیجه نخواهیم رسید.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: در مورد ساماندهی پوشش و تصویب این طرح سئوالات زیادی از ما شده است که می پرسند به نوع پوشش و لباس مردم چه کار دارید؟ آیا واقعا مردم ایران تا بحال آنطور که خودشان دوست داشته اند لباس پوشیده اند یا اینکه بر اساس آنچه که تا به حال به آنها الگو داده شده است انتخاب کرده اند. در واقع مردم در معرض یک انتخاب اجباری قرار داشته اند.

وی افزود: مردم با ما در میان گذاشته اند ، زمانی که به مغازه های محل عرضه لباس ها می روند لباس هایی که مطابق شئون خانوادگی ، مذهبی و ... آنها باشد پیدا نمی کند و به گونه ای مجبور به انتخاب می شوند.

صفار هرندی با اشاره به اینکه باید میدان انتخاب مردم را بازتر کنیم، گفت: در غرب که ادعای آزادی دارند، اگر کمی دقت کنیم متوجه می شویم جمعیت طراحان و تولید کنندگان لباس به طور فردی ،رنگ و نوع پوشش را برای مردم به عنوان مد هر سال انتخاب می کنند به صورتی که اگر کسی مطابق با آن مد لباس نپوشد به عنوان فرد اُمُل در آن جامعه شناخته می شود.

وی با اشاره به اینکه باید ذهن های فعال و خلاق کشور وارد عرصه طراحی و تولید لباس شوند ، گفت: به نظر می رسد برخی از طراحان متناسب با ذوق و سلیقه شخصی بدون آنکه توجه داشته باشند که آیا این طرح ها مورد استقبال مردم قرار می گیرد یا نه ، طراحی می کنند .

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه طراحی و تولید لباس باید متناسب با شرایط جامعه و قابل دسترس باشد ، تصریح کرد: در واقع باید حرکت در این مسیر به سوی تولید لباس هایی برود که در سطح جامع پوشیدن آنها برای مردم عادی و بدون مشکل باشد . در واقع علت توجه مردم به لباس های وارداتی ارزان و سهل و آسان بودن آنهاست. باید در طراحی لباس از تکلف ها دور شویم.

صفار هرندی با اشاره به اینکه حرکت در این عرصه به سمت تولید لباس وباید به صورت گسترده باشد ، گفت: بخش اصلی قانون ساماندهی مد و لباس، جهت دادن و سامان دادن به لباس هایی است که در جامعه در معرض دید قرار می گیرند.