۲۵ تیر ۱۳۸۷، ۱۸:۳۱

پورمحمدی :

ارتقای کارآمدی نظام هدف اصلی سازمان بازرسی کل کشور است

حجت‌الاسلام پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه نظام ما نظامی الهی و برگرفته از ولایت است گفت: ارتقای کارآمدی نظام هدف اصلی سازمان بازرسی کل کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهرحجت ‌الاسلام پورمحمدی، صبح امروز در جمع کارشناسان، بازرسان و مدیران سازمان بازرسی کل کشور ضمن تبریک ولادت حضرت علی (ع) گفت: توفیق خدمتگزاری جهت حفظ حمایت و سلامت نظام اسلامی ایران که از رشحات ولایت اهل بیت علیهم‌السلام است، موهبت عظیمی است.

پورمحمدی اظهارداشت: اگر سازمان بازرسی کل‌کشور جایگاه واقعی خودرا پیدا کند، در انتخاب هدف و سوژه‌ ها دقت نماید و تحقیقاتش کامل باشد، می‌ تواند نقش تأثیرگذاری در کشور داشته باشد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: بنای ما بر این است تا از همه ظرفیت‌ها و استعدادهای سازمان به حد کفایت استفاده کنیم واین سرمایه را ازکف ندهیم. وی افزود: باید دردستاوردها، توانایی‌ها وابتکارات همدیگر مشارکت کنیم و هموارکننده و تسهیل‌کننده بستر برای تلاش بازرسان و کارشناسان سازمان باشیم.

وی بر ضرورت استفاده بهینه از توان و ظرفیت نیروی انسانی تأکید کرد و گفت: باورم این است که توان و ظرفیت انسان‌ها زیاد است درنظام مدیریتی، کمبود امکانات و عدم کارایی افراد را قبول ندارم. توان و اراده انسان‌ها فراتر از آن است که فقط چند مورد ناکارآمدی را اصلاح کند. باید طرز استفاده از هزینه‌ها و توان نیروی انسانی را بلد بود و آن را سازماندهی کرد.

 پور محمدی  ادامه داد من فردی عملگراهستم و سعی می‌کنم واقعگرا نیزباشم و اگربتوانم بسترتلاش شما بازرسان و کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور را فراهم کنم، راضی هستم.

 رئیس سازمان بازرسی کل کشور، لزوم شناخت هدف را یادآور شد و گفت: شما که خدمتگزار نظام در دستگاه بازرسی هستید باید بدانید که چه هدفی دارید، میزان ارزش شما به هدفی است که انتخاب می‌کنید، وقتی هدف بزرگتر باشد تحمل سختی و مشکل‌ شیرین‌تر می‌شود و صبر معنا پیدا می‌کند.

وی همچنین گفت: آن‌جایی که طرف انگیزه خیر دارد و می‌خواهد کار کند و برنامه دارد کمکش می‌کنیم و موانع را از سر راهش بر می‌داریم و اگر لازم باشد سلام و صلوات برای مدیر بفرستیم این کار را می‌کنیم و برای آنان تقاضای تقدیر و نشان می‌کنیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشوربا بیان اینکه خروجی کارها برای ما مهم است گفت: قانون‌گزار از ما خواسته تا بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین نظارت کنیم و اگر خروجی کارها مناسب نباشد باید برای آن چاره‌ای اندیشید. وی افزود: محصول ‌گرا باشیم و ببینیم که خروجی کار چقدر به حسن جریان امور منجر می‌شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین پورمحمدی با تقدیر از تلاش‌های انجام شده در سازمان بازرسی کل کشور گفت: نگاه خوبی در سازمان بازرسی وجود دارد و موضوعات خوبی در حال پیگیری و انجام است نظیر سند چشم‌انداز و نگاه سیستمی و فراگیر و من از همه دست‌اندرکاران تشکر می‌کنم.

 وی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: از مدیران سابق سازمان که زحمات زیادی را برای موفقیت، پیگیری مسایل و ارتقای جایگاه سازمان بازرسی کل کشور کشیدند، تشکر می‌کنم. این کارها باید ادامه پیدا کند و در بخش‌هایی هم که به اصلاح و تکمیل نیاز دارد بتوانیم سهم‌مان را ادا کنیم.

حجت‌الاسلام و المسلمین پورمحمدی به کارشناسان و بازرسان توصیه کرد تا به منظور تقویت سازمان بازرسی بر تلاش‌ها بیفزایند و ضعف و کاستی‌ها را با تدبیر حل نمایند.

کد مطلب 717079

