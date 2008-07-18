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۲۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۰:۱۹

مراکز آموزشی تربیت محقق طلاب خواهر تشکیل می شود

مراکز آموزشی تربیت محقق طلاب خواهر تشکیل می شود

ایجاد مراکز آموزشی تربیت محقق ویژه طلاب خواهر نخبه در دستور کار معاونت پژوهشی مرکز مدیریت حوزه های علمیه قرار گرفته است.

مدیر ساماندهی تحقیقات مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: طرح ایجاد این مدارس با هدف تربیت محقق و پژوهشگر در دستور کار قرار گرفته است که در صورت نهایی شدن طرح، استعدادهای برتر پژوهشی طلاب خواهر در مدارس ویژه آموزش خواهند دید.

طاهره افشار افزود: براساس این طرح، طلاب نخبه حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور همزمان با تحصیل در مقطع سطح سه (کارشناسی ارشد) در رشته های تخصصی، مهارتها و روشهای پژوهشی را فرا گرفته و علاوه بر فعالیتهای پژوهشی به عنوان معاونین پژوهشی مدارس علمیه، اساتید راهنما و مشاور پایان نامه های تخصصی و دیگر عناوین مشابه فعالیت خواهند داشت.

کد مطلب 717090

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