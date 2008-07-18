مراکز آموزشی تربیت محقق طلاب خواهر تشکیل می شود

مدیر ساماندهی تحقیقات مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: طرح ایجاد این مدارس با هدف تربیت محقق و پژوهشگر در دستور کار قرار گرفته است که در صورت نهایی شدن طرح، استعدادهای برتر پژوهشی طلاب خواهر در مدارس ویژه آموزش خواهند دید.

طاهره افشار افزود: براساس این طرح، طلاب نخبه حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور همزمان با تحصیل در مقطع سطح سه (کارشناسی ارشد) در رشته های تخصصی، مهارتها و روشهای پژوهشی را فرا گرفته و علاوه بر فعالیتهای پژوهشی به عنوان معاونین پژوهشی مدارس علمیه، اساتید راهنما و مشاور پایان نامه های تخصصی و دیگر عناوین مشابه فعالیت خواهند داشت.