۲۵ تیر ۱۳۸۷، ۲۱:۲۵

روزنامه روسی ادعا کرد:

خرید تسلیحات از مسکو توسط بندر بن سلطان به شرط کاهش حمایت از ایران

یک روزنامه روسی در گزارشی ادعا کرد دبیرکل شورای امنیت ملی عربستان سعودی در سفر به روسیه پیشنهادهای مشروط ریاض درباره خرید تسلیحات پیشرفته از روسیه را عینیت بخشید به اینکه میزان حمایت این کشور از ایران کاهش یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه روسی "کامرسانت" روز سه شنبه نوشت: عربستان سعودی در ماه فوریه برای خرید یکصد زره پوش از نوع "بی.ام.پی-3" به ارزش 200 میلیون دلار، حدود 150 تانک "تی.90سی" به ارزش 600 میلیون دلار و بیش از 160 بالگرد "ام.ای.17" "ام.ای.35" و "ام.ای.26" به ارزش حدود یک میلیارد و 600 میلیون دلار ابراز علاقه کرده بود.

این روزنامه نوشت: عربستان سعودی درماه فوریه به روسیه پیشنهاد کرده بود اگرحمایتش از تهران را کاهش دهد، با مسکو قرارداد های مهم نظامی منعقد خواهد کرد.

در این راستا، دبیر کل شورای امنیت ملی عربستان سعودی روز دوشنبه سفری به مسکو انجام داد.

"بندر بن سلطان" علاوه بر دیدار با رئیس جمهوری و نخست وزیر روسیه، توافقنامه همکاری نظامی دوجانبه را با مقامهای روس امضا کرد.

"ولادیمیر پوتین" نخست وزیر کنونی روسیه در ماه فوریه 2007 میلادی سفری به ریاض داشته است. منابع دیپلماتیک به گفتگوها درباره فروش حدود 150 تانک "تی.90" روسی به عربستان اشاره کرده بودند.

عربستان که خریدار سنتی سلاح های آمریکایی و انگلیسی است، اکنون به دنبال افزایش تنوع تسلیحات خود است.

غرب امیدوار است که روسیه روابط خود با تهران را کاهش دهد، اما مسکو همچنان موضع خود را حفظ کرده است.

