رفع موانع سرمايه گذاري درصنعت ،مهمترين راهكارايجادامنيت اقتصادي است

محمد شاهي عربلو نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار سياسي مهر ، توجه دادن دولت و مجلس به بخش سرمايه گذاري داخلي و خارجي از سوي رهبر معظم انقلاب را راهكاري براي نماياندن ثبات نظام سياسي كشور خواند و گفت : ترفند آمريكا در تشويق و بزرگنمايي اغتشاشات موردي و زود گذر اراذل و اوباش در كشور درنهايت پوسيدگي سياست آمريكا را به اثبات خواهند رساند و موجب اعتماد جهان به ثبات سياسي و امنيت اقتصادي درنظام جمهوري اسلامي خواهد شد.

وي افزود : توسعه صنعت و صادرات و بهره گيري از سرمايه هاي بخش خصوصي و سرمايه گذاران خارجي بهترين راه در مان معضل بزرگ بيكاري دركشور است كه متاسفانه كندي كار مجلس و دولت دراين زمينه ها موجب شد مقام معظم رهبري تذكراتي بدهند .

عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت : ما در كميسيون اقتصادي مبحث خصوصي سازي را باز كرده ايم و اعتقاد ما اين است كه 600هزار ميليارد تومان دارايي دردست شركتهاي دولتي است كه مي توانيم بخش عمده اي از آنها را به بخش خصوصي واگذار كنيم كه به اين ترتيب هم سرمايه بخش خصوصي را به سمت توسعه سوق داده ايم وهم دولت از اين راه درآمد مي تواند صنايع جديدي را در نقاط محروم و فاقد صنعت كشور راه اندازي كند تا با ايجاد اشتغال جلوي كوچ مردم به شهرهاي صنعتي گرفته شود .

وي با اشاره به اينكه خصوصي سازي درآمد هاي مالياتي كشور را نيز افزايش خواهد داد گفت : در اين مسير دو مانع عمده وجود دارد .

شاهي عربلو انفعال در سيستم بانكي كشور را يكي از مشكلات خصوصي سازي برشمرد و گفت : سيستم بانكي بايد بتواند تسهيلات لازم را در اختيار توليد كنندگان و متقاضيان صنايع قرار دهد .

وي بند ب ماده 19 برنامه 5 ساله دوم را مانعي ديگر بر سر راه خصوصي سازي دانست و افزود : اين بند ، شركتهاي واگذار شده به بخش خصوصي را ملزم مي كند 50 در صد از درآمد خود را به خزانه دولت بريزند اما چون بسياري از شركتها خود به سيستم بانكي بدهكارند ، اين كار نا ممكن مي نمايد.

وي تصريح كرد : ما در مجلس در تلاشيم اين معايب را برطرف كنيم .

نماينده مردم هشترود در مورد كار مجلس براي حل مشكل گراني و تورم گفت : اساسي ترين دليل گراني كه فشار سنگيني برقشر كم در آمد وارد ساخته است نبود مديريت و نظارت دقيق دولت است و درصدي از آن از گران كردن مواد سوختي و نرخ حمل ونقل ناشي مي شود ، لذا با تذكر مقام معظم رهبري به مجلس در اين راستا طرحي يك فوريتي در مجلس مطرح و يك فوريت آن تصويب شد كه اميدواريم مجلسي كه شعار مردم سالاري مي دهد به اين طرح راي مثبت دهد .

وي در ادامه افزود: يكي ديگر از مشكلات عمده كشور مشكل برخورد ادارات با مردم است كه دراين زمينه نيز با درايت مقام معظم رهبري امسال سال نهضت خدمت رساني به مردم ناميده شد تا با تشكيل جلسات و رقابت بين ادارات اگر نمي شود مشكل مردم را حل كرد لااقل حرمتشان در جامعه حفظ شود .

شاهي عربلو در پايان ابراز اميد واري كرد بعد از تذكر مقام معظم رهبري ، مجلس و دولت با همكاري همه جانبه ، ازهمه امكانات و توانشان براي شكوفايي اقتصادي و توسعه صنعت استفاده كنند.