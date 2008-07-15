ایرلندی ها باید بار دیگر به پیمان لیسبون رای دهند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"نیکلا سارکوزی" در دیدار با نمایندگان حزب اتحادیه جنبش مردمی فرانسه (حزب حاکم) در کاخ الیزه اظهار داشت : ایرلندی ها باید بار دیگر درباره پیمان لیسبون رای دهند.

پیمان لیسبون در تاریخ 13 دسامبر سال گذشته میلادی (22 آذر 86) توسط رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا به امضا رسید و قرار شد تا پیش از مرحله اجرا، توسط تمام کشورهای عضو به تصویب برسد. پیمان لیسبون از سال 2009 میلادی به اجرا گذاشته می شود.

این درحالی است که مردم ایرلند در یک همه پرسی این پیمان را رد کردند.