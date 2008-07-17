دادگاه بین المللی در برابر جنایات آمریکا و اسرائیل سکوت کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الوطن با انتقاد شدید از صدور حکم بازداشت رئیس جمهوری سودان توسط دادگاه بین المللی جنایی نوشت : درحالی که خارطوم برای حل بحران دارفور و برقراری صلح دراین منطقه گامهای موثری برداشته است، قرار بود ، دادگاه بین المللی جنایی به جای متهم کردن رئیس جمهوری سودان، موضع حمایت ازعمرالبشیر و دولت متبوعش را اتخاذ کند.

اگر هم دولت سودان برای پیشبرد صلح در منطقه دارفور تلاش نمی کرد؛ دادگاه بین المللی جنایی باید موضع بیطرفانه در پیش می گرفت؛ نه اینکه لوئیس اوکامبور دادستان این دادگاه در برابر دیدگان تمام جهان،اتهاماتی را متوجه رئیس جمهوری سودان کند.

این روزنامه نوشت : وارد کردن این اتهامات و صدور حکم بازداشت رئیس جمهوری سودان از سوی این دادگاه، تمام پیشرفتهای صورت گرفته در حل مسئله دارفور را تهدید می کند و آن را ازبین می برد و سبب ناامنی های گسترده می شود.

همچنین متهم کردن رئیس جمهوری سودان نه تنها کنترل دارفور با وسعتی به اندازه مساحت خاک فرانسه را دشوار می کند، بلکه خدمات رسانی سازمانهای بشردوستانه به مردم فقیر این منطقه که درخاک دارفور تلاش می کنند؛ متوقف و سبب بازگشت شبه نظامیان مسلح به صحنه و دخالت های بیگانگان درامور داخلی این منطقه نفت خیز می شود.

به نوشته الوطن، این درحالی است که دولت عمرالبشیر توانست در نزدیک کردن دیدگاههای مخالفان و موافقان دولت و آشتی ملی با گروههای مخالفت و طرفهای درگیر دردارفور گام بردارد و سازمانهای بشردوستانه جهانی توانستند به مردم دارفور کمک کنند.

این روزنامه تصریح کرد : دادگاه بین المللی جنایی نیز معیارهای دوگانه و گزینشی را انتخاب کرده است،زیرا هدف قرار دادن رئیس جمهوری سودان، اعتبار، بی طرفی و درستی اجرای عدالت را ازسوی این دادگاه زیر سئوال می برد.

الوطن در پایان نوشت : با توجه به اینکه ارتش رژیم صهیونیستی و نخست وزیران و عناصر کابینه این رژیم،جنایات ضد انسانی بی شماری بر ضد ملت فلسطین مرتکب می شوند و نیروهای اشغالگر آمریکایی درحق مردم بی دفاع عراق و افغانستان مرتکب جنایات مختلفی شده اند؛ ما از این دادگاه و لوئیس اوکامبو دادستان آن، که وضعیت دارفور را دیده است، می پرسیم آیا جنایاتی را که اشغالگران بیگانه در فلسطین و عراق و افغانستان مرتکب می شوند، نمی بیند .؟