بانوان کرمانشاه قهرمان مسابقات ووشو شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این مسابقات که عصر روز چهارشنبه 26 تیرماه برگزار شد کرمانشاه با کسب3 مدال طلا، 3 نقره و 2 برنز در جایگاه نخست تیمی ایستا. اصفهان با کسب 2 مدال طلا و 2 نقره در ردیف دوم تیمی جای گرفت و کهکیلویه و بویراحمد با به دست آوردن یک مدال طلا و 2 نقره در مکان سوم تیمی ایستاد.

در آخرین روز این مسابقات در وزن 48- کیلوگرم الهه منصوریان از لرستان در وزن 52- کیلوگرم سونیا شاه محمدی از کرمانشاه در وزن 56-کیلو گرم فاطمه دهقان از کهکیلویه و بویر احمد ودر وزن 60- کیلوگرم فاطمه بساطی از کرمانشاه به مدل طلا دست یافتند.

در قسمت تالو نیز این نتایج به دست آمد:

فرم چیانگ شو تالو: 1- زهرا مشکین زر (گیلان) 2- کتایون رحمانی(کرمانشاه) 3- معصومه تمبری(تهران)

فرم گون شو تالو: 1- فاطمه ابراهیمی(کهکیلویه و بویر احمد) 2- الهام مقصودزاده(تهران) 3- مرضیه صفری(اصفهان)