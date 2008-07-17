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۲۷ تیر ۱۳۸۷، ۱۰:۵۵

دومین المپیاد ورزشی ایرانیان /

بانوان کرمانشاه قهرمان مسابقات ووشو شدند

بانوان کرمانشاه قهرمان مسابقات ووشو شدند

در پایان رقابتهای ووشو جوانان بانوان دومین المپیاد ورزشی ایرانیان که با شرکت 131 ووشوکار در دو رشته تالو و سانشو در زنجان برگزار شد، تیم کرمانشاه بر سکوی نخست تیمی ایستاد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این مسابقات که عصر روز چهارشنبه 26 تیرماه برگزار شد کرمانشاه با کسب3 مدال طلا، 3 نقره و 2 برنز در جایگاه نخست تیمی ایستا. اصفهان با کسب 2 مدال طلا و 2 نقره در ردیف دوم تیمی جای گرفت و کهکیلویه و بویراحمد با به دست آوردن یک مدال طلا و 2 نقره در مکان سوم تیمی ایستاد.

در آخرین روز این مسابقات در وزن 48- کیلوگرم الهه منصوریان از لرستان در وزن 52- کیلوگرم سونیا شاه محمدی از کرمانشاه در وزن 56-کیلو گرم فاطمه دهقان از کهکیلویه و بویر احمد ودر وزن 60- کیلوگرم فاطمه بساطی از کرمانشاه به مدل طلا دست یافتند.

در قسمت تالو نیز این نتایج به دست آمد:
فرم چیانگ شو تالو: 1- زهرا مشکین زر (گیلان) 2- کتایون رحمانی(کرمانشاه) 3- معصومه تمبری(تهران)
فرم گون شو تالو: 1- فاطمه ابراهیمی(کهکیلویه و بویر احمد) 2- الهام مقصودزاده(تهران) 3- مرضیه صفری(اصفهان)

کد مطلب 717286

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