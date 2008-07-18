لطف الله فروزنده قائم مقام جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در گفتگوبا خبرنگار مهر با اشاره به مذاکرات هسته ای 29 تیرماه در ژنو با بیان اینکه غرب و سولانا می دانند که استراتژی ایران در بحث هسته ای معلوم و مشخص است، ادامه داد: آقای سولانا به خوبی می داند که جنگ روانی در موضوع هسته ای ایران هیچ تاثیری نخواهد گذاشت.

وی با تاکید براینکه ایران باید با ظرفیت ابزارهای بین المللی ودیپلماسی فعال درفضای بین المللی برای خود ظرفیت سازی کند،خاطر نشان کرد : استفاده بهینه از گفتگوی 29 تیر باعث خواهد شد که فضای بین المللی به سمت ایران تغییر یافته و ما بتوانیم سیاست های هسته ای خود را بدون هیچ تغییری دنبال کنیم.

فروزنده اظهار داشت: طبیعتا اساس سیاست جمهوری اسلامی ایران ادامه مسالمت آمیزغنی سازی اورانیوم است چراکه این موضوع توسعه علمی کشور را به همراه خواهد داشت.

وی افزود: موضوع علم هسته ای و توانایی دسترسی به آن طبیعتا سایر علوم را در کشور تحت تاثیر قرار می دهد که این موضوع نیز در بسته پیشنهادی ایران مطرح شده است.

قائم مقام جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی با اشاره به جنگ روانی رسانه های غربی و تهدیدهای نظامی که همزمان با موضوع مذاکره با ایران برسر بسته های پیشنهادی صورت گرفت، تصریح کرد: برخورد معقول و منطقی ایران با این مقوله ، کار را به جایی رساند که ایران در حال حاضر در موضع فعال و پویایی در چارچوب سیاست های خود قرار گرفته است.