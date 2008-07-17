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۲۷ تیر ۱۳۸۷، ۱۰:۴۰

المپیاد ورزشی ایرانیان/

16 تیم به مرحله حذفی مسابقات والیبال جوانان کشور راه یافتند

16 تیم به مرحله حذفی مسابقات والیبال جوانان کشور راه یافتند

گرگان - خبرگزاری مهر : 16 تیم به مرحله حذفی مسابقات والیبال جوانان المپیاد ورزشی ایرانیان راه یافتند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از مسابقات که در گنبد کاووس در جریان است، 32 تیم از استانهای مختلف کشور شرکت دارند که در پایان مرحله اول 16 تیم حذف شدند.

عباس جلایر مدیر اجرایی و ناظر فدراسیون والیبال ایران به خبرنگار مهر گفت: تیمهای اصفهان، چهارمحال و بختیاری، آذربایجان غربی، کرمانشاه، سمنان، سیستان و بلوچستان، گلستان، مرکزی، مازندران، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، کرمان، تهران، خراسان شمالی، همدان و خوزستان با شکست حریفان به عنوان تیم های راه یافته به مرحله حذفی مشخص شدند.

وی ادامه داد: مرحله حذفی این رقابتها امروز برگزار می شود و از بین این تیمها هشت تیم به مرحله نیمه نهایی می روند.

دومین دوره مسابقات والیبال جوانان المپیاد ورزشی ایرانیان از 24 تیرماه جاری در گنبد کاووس آغاز شد و تا سوم مردادماه ادامه دارد. 

کد مطلب 717298

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