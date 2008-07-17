حزب الله کاری کرد که دولت لبنان نتوانست / نصرالله به قول خود وفا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر،روزنامه "زوددویچه سایتونگ" آلمان در تحلیلی در این باره به قلم "توماس اوناریوس" با اشاره به مراسم تبادل اسرا بین لبنان و ر‍ژیم صهیونیستی و استقبال گرم مقامهای دولت لبنان از پنج اسیر آزاد شده لبنانی نوشت : این تبادل بین اسرائیل و لبنان که در آن اسرای زنده لبنانی در قبال جسد سربازان اسرائیلی مبادله شدند؛ موفقیتی بزرگ برای حزب الله بود.

نویسنده در بخش دیگری از این تحلیل درباره سید حسن نصرالله نوشت : رهبر شیعیان لبنان سرنوشت این کشور را تعیین می کند. مبادله اسرا نشان داد که چه کسی واقعا در لبنان قدرت دارد. آن حزب الله و نصرالله است .

نویسنده همچنین خاطر نشان کرد : جریان مبادله اسرا اعتبار این گروه شیعه را نه تنها در لبنان، بلکه در جهان عرب و جهان اسلام بالا برد.

در ادامه این مطلب آمده است : سید حسن نصرالله سالیان سال اعلام می کرد که زندانیان لبنانی را از زندانهای اسرائیل به خانه هایشان بر خواهد گرداند. وی به قول خود عمل کرد و حتی سمیر قنطار که از دید اسرائیل یک تروریست محسوب می شد حالا آزاد است و دیگر هیچ اسیر لبنانی در زندانهای اسرائیل نیست.

نویسنده در ادامه با اشاره به تحویل اجساد حدود 190 شهید از لبنان و فلسطین و عرب توسط رژیم صهیونیستی اظهار داشت : به این ترتیب حزب الله رسما نماینده جهان عرب و ملت فلسطین و لبنان در این ماجرا بود.

نویسنده در ادامه نوشت : حزب الله به عنوان یک سازمان مقاومت علیه اسرائیل سالیان طولانی می تواند روی دلبستگی لبنانی ها حساب باز کند؛ چرا که این فقط شیعیان لبنان نیستند که از وی حمایت می کنند.

این روزنامه آلمانی در بخش دیگری از این تحلیل در راستای جایگاه قدرتمند حزب الله به جنگ تابستان 2006 اسرائیل علیه لبنان و پیروزی حزب الله در این جنگ اشاره کرد.

نویسنده همچنین اظهار داشت : سید حسن نصرالله و حزب الله لبنان در برابر اسرائیل چیزهایی به دست آوردند که حکومت لبنان هرگز نتوانسته بود به آنها دست یابد.