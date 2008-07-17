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۲۷ تیر ۱۳۸۷، ۱۱:۰۵

معارفه استاندار بوشهر برگزار شد / خبرنگاران پشت درهای بسته

بوشهر - خبرگزاری مهر : مراسم تودیع و معارفه استانداران سابق و جدید بوشهر امروز صبح در حالی صورت گرفت که تنها خبرنگاران خبرگزاری جمهوری اسلامی و صداوسیما اجازه ورود به جلسه را داشتند.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، ابوطالب شفقت امروز در حالی به ساختمان استانداری بوشهر رفت که چند خبرنگار مازندرانی هم جهت بدرقه هم استانیشان بیش از 2000 کیلومتر راه را پیموده بودند و در جلسه تودیع و معارفه استاندار سابقشان حضور داشتند.

بیشتر خبرنگاران بوشهری اجازه ورود به این جلسه را نیافتند. آنها - به جز خبرنگاران خبرگزاری جمهوری اسلامی و صداوسیما - صبح امروز برای ورود به جلسه معارفه با درهای بسته استانداری روبرو شدند و هیچ مسئولی از جمله روابط عمومی استانداری بوشهر حاضر به پاسخگویی نشد.

به گزارش مهر، علی افراشته استاندار سابق بوشهر اوایل تیرماه استعفای خود را به خاطر پیشنهاد جدید ریاست سازمان اداری مجلس اعلام کرده بود که مورد موافقت قرار گرفت. ابوطالب شفقت پیش از این استاندار مازندران بوده است.

کد مطلب 717334

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