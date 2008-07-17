یک میلیون و 300 هزار هکتار زمین در قالب طرح مسکن مهر واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، منوچهر خواجه دلویی صبح امروز در حاشیه برپایی یازدهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان و خدمات فنی و مهندسی، یازدهمین نمایشگاه بین المللی کاشی و سرامیک و چینی آلات بهداشتی، چهارمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات راهسازی و عمران و ششمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمانی و سیستم های گرمایشی در جمع خبرنگاران افزود: طرح مسکن مهر طرح موفقی بوده است چرا که این طرح قیمت مسکن را در بسیاری از شهرها متعادل کرده است.

وی عرضه و تقاضا را در قیمت مسکن موثر دانست و ادامه داد: با اجرای طرح مسکن مهر از خرداد سال گذشته تاکنون یک میلیون 300 هزار هکتار زمین به افراد واجد شرایط واگذار شده است که برخی از این زمین ها در مراحل ساخت قرار دارند.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی در امور مسکن اضافه کرد: 48 درصد انرژی کشور در ساختمان مصرف می شود که با اجرای مبحث یک، 40 درصد از انرژی در ساختمان ها صرفه جویی خواهد شد.

خواجه دلویی با بیان این مطلب که در کارگروه ستاد حمل و نقل آیین نامه ای در دست بررسی است که بر اساس آن به افرادی که مبحث 19 را اجرا می کنند کمک شود تصریح کرد: عایق دار بودن دیوارها و سقفهای جانبی، داشتن عایق در پنجره ها و دو جداره بودن شیشه ها از موضوعات مبحث 19 است.

وی خاطرنشان کرد: پرداخت وام برای ساخت مسکن ممنوع نشده است به طوری که در سال جاری هفت هزار و 500 میلیارد تومان برای ساخت مسکن تسهیلات پرداخت خواهد شد و وام خرید مسکن هم تنها از صندوق پس انداز بانک مسکن پرداخت می شود.