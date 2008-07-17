نمایشگاه صنایع دستی و سوغات 22 استان در تکاب دایر شد

به گزارش خبرنگار مهر در تکاب، در این نمایشگاه صنایع دستی و سوغات استانهای کشور در 50 غرفه شامل منبت کاری، معرق کاری، قالی، گلیم و جاجیم، قطعات سفالی و فلزی دست ساز و... در معرض نمایش قرار گرفته است.

همچنین در این نمایشگاه لباس های محلی استانهای کردستان، خوزستان، خراسان، گیلان و مازندران به همراه غذاهای محلی این استانها به نمایش گذاشته شده است.

غرفه گل های زینتی، لوازم تزئینی، شیرینی و تنقلات محلی و نیز فیلم ها و آثار سمعی و بصری مربوط به آداب رسوم و سنن اقوام مختلف ایران از دیگر بخش های این نمایشگاه به شمار می رود.

این نمایشگاه به مدت دو هفته در معرض دید و خرید علاقمندان قرار گرفته است.