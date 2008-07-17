ضرورت گفتگوی ادیان بیش از هر زمان دیگری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پاپگاه اطلاع رسانی ای کی آی، بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه 26 تیر ماه طی یک پیام تصویری برای همایش مادرید، اسپانیا گفت: دوره های اندکی در طول تاریخ وجود داشته که ضرورت گفتگو میان ادیان جهان از چنین اهمیتی برخوردار بوده باشد.

همایش مادرید نمایندگان سه دین بزرگ توحیدی اسلام، مسیحیت و یهودیت را به همراه پیروان سایر آئینهای غیر توحیدی گردهم جمع کرده ، به طوری که بیش از 200 نفر از شخصیتهای دینی، سیاسی، دانشگاهی از سراسر دنیا از دیروز چهارشنبه 26 تیرماه در این همایش شرکت کرده و تا جمعه 28 تیرماه در کنار یکدیگر به بحث، گفتگو و تبادل نظر می پردازند.

بان کی مون گفت: پیروان ادیان جهان نقش مهمی در برقراری درک دوجانبه ، ترویج ارزشها و آرمانهای مشترک دارند.

وی با اشاره به اینکه ممکن است به نظر رسد بسیاری از مناقشات ریشه در دین دارد، گفت: حقیقت امر اینجاست که بسیاری از این مناقشات از رقابتهای سیاسی، جاه طلبی گسترش مرزها یا رقابت برای منابع طبیعی نشأت می گیرند.

دبیرکل سازمان ملل یادآور شد: این گردهمایی منحصر به فرد رهبران ادیان می تواند این افسانه مخاطره آمیز که دین را سرچشمه خشونت می دارند را از بین ببرد.

بان کی مون از ادیان خواست با جوانان به ویژه افرادی که ضعیف بوده و به حاشیه رانده شده و ایمان خود به آینده را از دست داده اند ارتباط برقرار کنند، چرا که آنها بیشتر در معرض ایدئولوژی های افراط گرایانه قرار دارند.

وی با تأکید بر نقش رهبران ادیان به عنوان حافظان صلح گفت: از اندونزی تا سیرالئون، از نیجریه تا السالوادور، از کوزوو تا سودان رهبران دینی نقش مهمی ایفا کرده و به این نقش خود ادامه می دهند تا گفتگوی صمیمانه ای میان احزاب درحال جنگ ایجاد کرده و از جوامعی که از تبعات این مناقشه رنج می برند حمایتهای عاطفی و معنوی کرده و فرآیند مصالحه را تسهیل می کنند.

دبیر کل سازمان ملل در انتها خواستار حضور رهبران دینی ر سطح بین الملل شد و به عنوان نمونه به ائتلاف بین تمدنها اشاره کرد.